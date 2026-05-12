Το πρόστιμο επιβλήθηκε για παραπλάνηση καταναλωτών.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 150.000 ευρώ σε ηλεκτρονικό κατάστημα, έπειτα από σειρά καταγγελιών καταναλωτών και σχετικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε.

Η απόφαση αφορά την εταιρεία PCRAMA Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, η οποία διαχειρίζεται το ηλεκτρονικό κατάστημα pcrama.gr. Σύμφωνα με τα ευρήματα του ελέγχου, διαπιστώθηκαν σοβαρές παραβάσεις της καταναλωτικής νομοθεσίας. Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν περιπτώσεις όπου καταναλωτές είχαν πληρώσει για προϊόντα τα οποία δεν τους παραδόθηκαν, καθώς και περιπτώσεις μη επιστροφής χρημάτων όταν οι παραγγελίες δεν μπορούσαν να εκτελεστούν. Παράλληλα, καταγράφηκε παραπλανητική εικόνα σχετικά με τη διαθεσιμότητα προϊόντων και τους χρόνους παράδοσης.

Σύμφωνα με την Αρχή, η ίδια επιχείρηση είχε βρεθεί ξανά στο παρελθόν αντιμέτωπη με κυρώσεις, καθώς είχαν ήδη επιβληθεί δύο διοικητικά πρόστιμα για αντίστοιχες παραβάσεις. Λόγω της επαναλαμβανόμενης φύσης των πρακτικών αυτών, δόθηκε εντολή και για προσωρινή απαγόρευση πρόσβασης στο ηλεκτρονικό κατάστημα, ώστε να αποτραπεί η συνέχιση συναλλαγών με καταναλωτές.

Η Αρχή επισημαίνει ότι συνεχίζει τους ελέγχους στην ψηφιακή αγορά, τονίζοντας πως δεν θα υπάρξει ανοχή σε πρακτικές που παραπλανούν τους πολίτες ή θίγουν τα οικονομικά τους συμφέροντα. Οι καταναλωτές μπορούν να υποβάλλουν καταγγελίες μέσω της πλατφόρμας kataggelies.mindev.gov.gr ή τηλεφωνικά στη γραμμή 1520.