Σε σημαντική αυστηροποίηση του πλαισίου αντιμετώπισης της αθλητικής βίας προχωρά η κυβέρνηση, με τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθμό ΓΓΑ/2193, η οποία καθορίζει αναλυτικά τα διοικητικά πρόστιμα που θα επιβάλλονται σε φυσικά πρόσωπα, αθλητικά σωματεία, Τμήματα Αμειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α.) και Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Α.Ε.) για περιστατικά βίας, ρατσιστικών συμπεριφορών και πρόκλησης φθορών σε αθλητικές εγκαταστάσεις.

Η απόφαση, που εκδόθηκε από τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Προστασίας του Πολίτη και Δικαιοσύνης, εντάσσεται στο πλαίσιο εφαρμογής του νόμου 4326/2015 και των νεότερων παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας. Όπως επισημαίνεται, στόχος είναι η ενίσχυση της πρόληψης, η αποτροπή ακραίων περιστατικών και η διαμόρφωση αυστηρότερου πλαισίου λογοδοσίας για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, τα πρόστιμα καθορίζονται με βάση την αρχή της αναλογικότητας, λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα των περιστατικών, τις συνέπειες των πράξεων και την κατηγορία του υπόχρεου φορέα ή προσώπου.

Για τις περιπτώσεις εκτεταμένων φθορών σε αθλητικές εγκαταστάσεις προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα από 10.000 έως 20.000 ευρώ για Τ.Α.Α. και Α.Α.Ε., ενώ για τα ερασιτεχνικά σωματεία τα πρόστιμα κυμαίνονται από 1.000 έως 3.000 ευρώ. Στο ίδιο εύρος, από 1.000 έως 3.000 ευρώ, διαμορφώνονται και οι κυρώσεις για φυσικά πρόσωπα που εμπλέκονται σε ανάλογες ενέργειες.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις ρατσιστικές συμπεριφορές εντός ή εκτός αθλητικών εγκαταστάσεων. Η νέα απόφαση προβλέπει πρόστιμο 20.000 ευρώ για Τ.Α.Α. και Α.Α.Ε. σε περίπτωση ρατσιστικής συμπεριφοράς, ενώ για ερασιτεχνικά σωματεία και φυσικά πρόσωπα το πρόστιμο ορίζεται στις 4.000 ευρώ. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη εντάσσεται στη συνολικότερη προσπάθεια αντιμετώπισης φαινομένων ρατσισμού και διακρίσεων στον αθλητισμό, τα οποία τα τελευταία χρόνια έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Παράλληλα, προβλέπονται αυστηρές κυρώσεις για συμπλοκές και περιστατικά βίας, με τα πρόστιμα να διαφοροποιούνται ανάλογα με τη βαρύτητα των συνεπειών. Σε περιπτώσεις επεισοδίων χωρίς πρόκληση σωματικών βλαβών, τα πρόστιμα για Τ.Α.Α. και Α.Α.Ε. κυμαίνονται από 10.000 έως 30.000 ευρώ, ενώ για ερασιτεχνικά σωματεία και φυσικά πρόσωπα από 3.000 έως 5.000 ευρώ.

Ακόμη αυστηρότερες είναι οι προβλέψεις όταν από τα επεισόδια προκύπτουν σωματικές κακώσεις. Για περιστατικά που οδηγούν σε εντελώς ελαφρές σωματικές βλάβες, τα πρόστιμα για τις επαγγελματικές ομάδες κυμαίνονται από 15.000 έως 30.000 ευρώ, ενώ για ερασιτεχνικά σωματεία και φυσικά πρόσωπα από 4.000 έως 8.000 ευρώ.

Σημαντική αύξηση προβλέπεται και για τις περιπτώσεις πρόκλησης απλών ή επικίνδυνων σωματικών βλαβών. Στις περιπτώσεις αυτές, τα Τ.Α.Α. και οι Α.Α.Ε. αντιμετωπίζουν πρόστιμα από 30.000 έως 80.000 ευρώ, ενώ για τα ερασιτεχνικά σωματεία οι κυρώσεις διαμορφώνονται από 5.000 έως 15.000 ευρώ. Για τα φυσικά πρόσωπα προβλέπονται πρόστιμα από 5.000 έως 10.000 ευρώ.

Το αυστηρότερο πλαίσιο αφορά τις περιπτώσεις βαριών σωματικών βλαβών και θανατηφόρων περιστατικών. Ειδικότερα, όταν από επεισόδια προκύπτουν βαριές σωματικές βλάβες, τα πρόστιμα για Τ.Α.Α. και Α.Α.Ε. ξεκινούν από 80.000 ευρώ και μπορούν να φθάσουν έως τις 150.000 ευρώ. Για τα ερασιτεχνικά σωματεία προβλέπονται πρόστιμα από 15.000 έως 40.000 ευρώ, ενώ για φυσικά πρόσωπα από 10.000 έως 30.000 ευρώ.

Στις πλέον ακραίες περιπτώσεις, όταν τα επεισόδια οδηγούν στον θάνατο προσώπου, οι οικονομικές κυρώσεις αυξάνονται κατακόρυφα. Η απόφαση προβλέπει πρόστιμο 200.000 ευρώ ανά θύμα για Τ.Α.Α. και Α.Α.Ε., με συνολικό ανώτατο όριο το 1 εκατομμύριο ευρώ. Για τα ερασιτεχνικά σωματεία και τα φυσικά πρόσωπα προβλέπεται πρόστιμο 50.000 ευρώ.

Εκτός από τα περιστατικά βίας, η υπουργική απόφαση προβλέπει για πρώτη φορά αναλυτικό πλαίσιο κυρώσεων για φορείς που αρνούνται ή καθυστερούν να συνεργαστούν με τις αρμόδιες αρχές κατά τη διερεύνηση περιστατικών βίας ή άλλων παράνομων ενεργειών.

Συγκεκριμένα, προβλέπονται πρόστιμα για αθλητικά σωματεία, ομοσπονδίες, επαγγελματικούς συνδέσμους, Τ.Α.Α. και Α.Α.Ε. που δεν απαντούν έγκαιρα σε αιτήματα παροχής στοιχείων ή αρνούνται να παραδώσουν πληροφορίες και διευκρινίσεις σε κρατικούς φορείς.

Για τα ερασιτεχνικά σωματεία τα πρόστιμα κυμαίνονται από 5.000 έως 6.000 ευρώ σε περίπτωση καθυστέρησης και από 6.000 έως 7.000 ευρώ σε περίπτωση άρνησης παροχής στοιχείων. Για τις αθλητικές ομοσπονδίες και τις ενώσεις τους, τα πρόστιμα φθάνουν έως τις 20.000 ευρώ, ενώ για Τ.Α.Α. και Α.Α.Ε. μπορούν να αγγίξουν τις 30.000 ευρώ.

Ακόμη αυστηρότερες είναι οι προβλέψεις για επαναλαμβανόμενες παραβάσεις μέσα στην ίδια αγωνιστική περίοδο. Σε περίπτωση συνεχόμενης καθυστέρησης στην παροχή στοιχείων, τα πρόστιμα κυμαίνονται από 20.000 έως 40.000 ευρώ, ενώ σε περιπτώσεις επαναλαμβανόμενης άρνησης συνεργασίας ή πλήρους μη παροχής στοιχείων, οι κυρώσεις φθάνουν από 40.000 έως 100.000 ευρώ.