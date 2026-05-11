Με απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τα υπουργεία Εξωτερικών και Εθνικής Άμυνας καθορίζουν για πρώτη φορά το πλαίσιο τοποθέτησης και μετάθεσης οπλιτών σε γραφεία Ακολούθων Άμυνας ελληνικών πρεσβειών στο εξωτερικό στρατευσίμων υψηλής εξειδίκευσης σε κρίσιμους τεχνολογικούς τομείς.

Κάποτε, τα ρουσφέτια γίνονταν για μετάθεση κοντά στο σπίτι. Επί κυβέρνησης Μητσοτάκη, αναβαθμίστηκαν γεωπολιτικά: με υπογραφές του Γιώργου Γεραπετρίτη και του Νίκου Δένδια ανοίγει πλέον ο δρόμος για… στρατιωτική θητεία σε πρεσβείες του εξωτερικού, από το Λονδίνο και το Παρίσι μέχρι την Ουάσιγκτον και το Τελ Αβίβ.

Με απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τα υπουργεία Εξωτερικών και Εθνικής Άμυνας καθορίζουν για πρώτη φορά το πλαίσιο τοποθέτησης και μετάθεσης οπλιτών σε γραφεία Ακολούθων Άμυνας ελληνικών πρεσβειών στο εξωτερικό στρατευσίμων υψηλής εξειδίκευσης σε κρίσιμους τεχνολογικούς τομείς.

Σύμφωνα με την απόφαση, δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν οπλίτες που είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού και διαθέτουν πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σε αντικείμενα όπως η Πληροφορική, η Κυβερνοασφάλεια, οι Αναδυόμενες Τεχνολογίες, η Τεχνητή Νοημοσύνη και η Ρομποτική. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει επίσης να έχουν ολοκληρώσει το πρώτο στάδιο της στρατιωτικής τους εκπαίδευσης και να καταθέτουν συγκεκριμένα δικαιολογητικά και υπεύθυνες δηλώσεις.

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνεται με κριτήρια προτεραιότητας που περιλαμβάνουν την κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου, τον βαθμό σπουδών και τη σωματική ικανότητα. Παράλληλα, προβλέπεται ότι όσοι τοποθετούνται στα γραφεία ΑΚΑΜ δεν θα φορούν στρατιωτική στολή, ενώ θα υπάγονται πειθαρχικά στον Ακόλουθο Άμυνας της εκάστοτε πρεσβείας.

Η νέα ρύθμιση αφορά συνολικά 29 έδρες ελληνικών διπλωματικών αποστολών σε όλο τον κόσμο. Συγκεκριμένα, οι τοποθετήσεις προβλέπονται στις ελληνικές πρεσβείες σε Άγκυρα, Αμμάν, Άμπου Ντάμπι, Βαρσοβία, Βελιγράδι, Βερολίνο, Βιέννη, Βουκουρέστι, Ερεβάν, Κάιρο, Καμπέρα, Κίεβο, Βηρυτό, Λονδίνο, Μαδρίτη, Μόσχα, Νέο Δελχί, Ντόχα, Ουάσιγκτον, Παρίσι, Ριάντ, Ρώμη, Σεούλ, Σαράγεβο, Σκόπια, Σόφια, Τελ Αβίβ, Τίρανα και Τρίπολη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η απόφαση παρουσιάζεται ως «εκσυγχρονισμός» και αξιοποίηση εξειδικευμένων επιστημόνων στους τομείς της Τεχνητής Νοημοσύνης, της Κυβερνοασφάλειας και των νέων τεχνολογιών. Στην πράξη όμως, πολλοί βλέπουν τη δημιουργία μιας νέας κατηγορίας «προνομιούχων φαντάρων εξωτερικού», με θητεία σε διπλωματικά γραφεία, χωρίς στολή και χωρίς τις συνθήκες που αντιμετωπίζει η συντριπτική πλειονότητα των στρατευσίμων.

Αν η κυβέρνηση δεν θέλει να κατηγορηθεί πως νομοθέτησε μια «VIP θητεία», κομμένη και ραμμένη για παιδιά επιφανών οικογενειών της διασποράς, που θα μπορούν να ολοκληρώνουν τη στρατιωτική τους υποχρέωση σε συνθήκες σαφώς πιο ευνοϊκές από τον μέσο στρατιώτη, τότε θα πρέπει να δημοσιοποιεί σε τακτική βάση τα ονόματα των οπλιτών που θα καταλαμβάνουν τις προνομιακές αυτές θέσεις. Διαφορετικά, οι Γιώργος Γεραπετρίτης και Νίκος Δένδιας θα κατηγορηθούν δικαίως πως όχι δεν έβαλαν τέλος στις πελατειακές λογικές στο στράτευμα, αλλά εκσυγχρόνισαν το ρουσφέτι και του έδωσαν και διπλωματικό διαβατήριο.

Θ.Κ.