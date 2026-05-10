Βουλευτική εκπροσώπηση υπήρχε χθες, στη μεγάλη συναυλία των Metallica, στο ΟΑΚΑ. Εκεί βρέθηκε η Νάντια Γιαννακοπούλου (συνοδευόμενη από τον σύζυγό της Μάξιμο Μουμούρη), η Έφη Αχτσιόγλου και ο Νάσος Ηλιόπουλος και ο Κώστας Μπάρκας.
Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς και ο αναπληρωτής κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και Τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη του ΣΥΡΙΖΑ είδαν, μάλιστα, τη συναυλία από τη αρένα, ενώ η Έφη Αχτσιόγλου προτίμησε την κερκίδα.
Ε.Σ.