Η συναυλία είχε γίνει sold out μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική απήχηση του συγκροτήματος στο ελληνικό κοινό.

Μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία έζησαν χιλιάδες φίλοι της metal μουσικής στο ΟΑΚΑ, όπου οι Metallica επέστρεψαν στην Ελλάδα έπειτα από πολλά χρόνια, χαρίζοντας ένα εκρηκτικό show γεμάτο ένταση, ενέργεια και συγκίνηση. Περισσότεροι από 80.000 θεατές κατέκλυσαν το ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσουν από κοντά ένα από τα σημαντικότερα μουσικά γεγονότα των τελευταίων ετών.

Η θρυλική μπάντα εμφανίστηκε στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας «M72 World Tour», παρουσιάζοντας για πρώτη φορά στην Ελλάδα τη θεαματική 360 μοιρών σκηνή της παραγωγής, η οποία έχει εντυπωσιάσει εκατομμύρια θεατές σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett και Robert Trujillo ανέβηκαν στη σκηνή λίγο μετά τις 20:30, με το κοινό που τους περίμενε με ανυπομονησία να τους αποθεώνει.

Από τις πρώτες κιόλας νότες, το ΟΑΚΑ μετατράπηκε σε μια τεράστια γιορτή της metal μουσικής. Κλασικά κομμάτια όπως τα «Enter Sandman», «Master of Puppets» και «Nothing Else Matters» ξεσήκωσαν το κοινό, με χιλιάδες φωνές να τραγουδούν μαζί με το συγκρότημα. Οι εντυπωσιακοί φωτισμοί, τα πυροτεχνήματα και η άρτια παραγωγή συνέθεσαν ένα σκηνικό αντάξιο της φήμης των Metallica.

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας τους, έπαιξαν τον «Ζορμπά» του Μίκη Θεοδωράκη και το «Δεν χωράς πουθενά» από τις «Τρύπες», ενθουσιάζοντας το κοινό που ξέσπασε σε χειροκροτήματα και τραγούδησε μαζί με το συγκρότημα.

Η παραγωγή της συναυλίας εντυπωσίασε τους πάντες, με τη χαρακτηριστική 360 μοιρών σκηνή της περιοδείας «M72 World Tour», τα φαντασμαγορικά εφέ, τους δυνατούς φωτισμούς και την αδιάκοπη επικοινωνία της μπάντας με το κοινό να δημιουργούν ένα ανεπανάληπτο θέαμα. Για πολλές ώρες, το ΟΑΚΑ μετατράπηκε σε μια τεράστια γιορτή της metal μουσικής.

Μάλιστα, η ενέργεια της συναυλίας ήταν τόσο έντονη, ώστε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών αποφάσισε να παρακολουθήσει τη βραδιά με ειδικό σεισμογράφο, εξετάζοντας εάν η συγχρονισμένη κίνηση δεκάδων χιλιάδων θεατών μπορούσε να δημιουργήσει μετρήσιμες μικροδονήσεις στο έδαφος. Το φαινόμενο, γνωστό διεθνώς ως «concert quakes», έχει παρατηρηθεί σε μεγάλες συναυλίες ανά τον κόσμο και φαίνεται πως πλέον καταγράφηκε και στην Ελλάδα.

Φίλοι της μπάντας ταξίδεψαν από κάθε γωνιά της Ελλάδας αλλά και από το εξωτερικό για να βρεθούν στη μεγάλη βραδιά, που χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως μία από τις σημαντικότερες συναυλιακές στιγμές που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στη χώρα.

Το πρόγραμμα της βραδιάς άνοιξαν οι Knocked Loose και οι Gojira, προετοιμάζοντας ιδανικά το έδαφος για την εμφάνιση των Metallica και ανεβάζοντας από νωρίς την ένταση στο στάδιο.