Ο κ. Μενουδάκος ασκεί κριτική στους χειρισμούς της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, σημειώνοντας ότι δημιουργείται η εντύπωση ευνοϊκής μεταχείρισης προς την κυβέρνηση.

Σοβαρές αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο η Δικαιοσύνη χειρίστηκε την υπόθεση των υποκλοπών αφήνει ο πρώην πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κωνσταντίνος Μενουδάκος, εκτιμώντας ότι από τις ενέργειες του Αρείου Πάγου «επωφελείται η κυβέρνηση».

Ο έμπειρος δικαστικός λειτουργός, που έχει ταυτιστεί με τη λειτουργία των Ανεξάρτητων Αρχών και την προστασία των προσωπικών δεδομένων, μιλώντας στο Βήμα της Κυριακής και στη δημοσιογράφο Δήμητρα Κρουστάλλη υποστηρίζει ότι η διπλή αρχειοθέτηση της υπόθεσης από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου ενισχύει τη δυσπιστία των πολιτών απέναντι στη Δικαιοσύνη.

Παράλληλα, εκφράζει επιφυλάξεις για το σύστημα επιλογής των προέδρων των ανώτατων δικαστηρίων, θεωρώντας ότι η επιλογή τους από το ίδιο το δικαστικό σώμα δεν εξασφαλίζει τεκμήριο αξιοπιστίας ούτε ενισχύει την εμπιστοσύνη των πολιτών.

Αναφερόμενος στο αίτημα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών για παραίτηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, δηλώνει ότι διαφωνεί, χαρακτηρίζοντας επικίνδυνο ένα τέτοιο προηγούμενο. Τονίζει ωστόσο ότι υπάρχουν θεσμικές διαδικασίες πειθαρχικού ελέγχου, οι οποίες πρέπει να ενεργοποιούνται όταν συντρέχουν λόγοι.

Ο πρώην πρόεδρος της ΑΠΔΠΧ περιγράφει αναλυτικά την έρευνα της Αρχής για το Predator, η οποία διήρκεσε περίπου έναν χρόνο και πραγματοποιήθηκε, όπως λέει, «αθόρυβα» από κλειστή ομάδα ελεγκτών και νομικών. Η έρευνα κατέληξε σε λίστα 115 επιβεβαιωμένων στόχων παρακολούθησης, μεταξύ των οποίων υπουργοί, στρατιωτικοί, επιχειρηματίες και δημοσιογράφοι. Τα στοιχεία αυτά εντάχθηκαν στη δικογραφία της υπόθεσης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Όπως αποκαλύπτει, η έρευνα ξεκίνησε μετά τις αναφορές των Νίκου Ανδρουλάκη και Χρήστου Σπίρτζη, ενώ κρίσιμο ρόλο έπαιξε η ανάλυση ύποπτων SMS που είχαν αποσταλεί μέσω διαδικτύου και όχι από συμβατικές τηλεφωνικές συσκευές. Μέσα από την ιχνηλάτηση εταιρειών διαβίβασης μηνυμάτων, η Αρχή οδηγήθηκε σε δίκτυο εταιρειών που συνδέονταν με το Predator.

Ο κ. Μενουδάκος αναφέρεται και στους ελέγχους που έγιναν στις εγκαταστάσεις της Intellexa σε Χαλάνδρι και Άλιμο, σημειώνοντας ότι όταν τα κλιμάκια της Αρχής έφτασαν εκεί, «τα είχαν ξηλώσει όλα». Σύμφωνα με τον ίδιο, εντοπίστηκαν μόνο φορολογικά παραστατικά και στοιχεία συνεργασίας με data center, από το οποίο ο εξοπλισμός απομακρύνθηκε την ίδια ημέρα που το Citizen Lab δημοσιοποίησε έρευνα για το Predator. Η εταιρεία, όπως λέει, αρνήθηκε να συνεργαστεί πλήρως και της επιβλήθηκε πρόστιμο 50.000 ευρώ.

Ο πρώην πρόεδρος της ΑΠΔΠΧ υποστηρίζει ακόμη ότι σε κάθε στάδιο της έρευνας τα ευρήματα διαβιβάζονταν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών, ενώ ξεκαθαρίζει ότι ουδέποτε ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό, θεωρώντας ότι κάτι τέτοιο θα παραβίαζε τη δεοντολογία και την ανεξαρτησία της Αρχής.

Ιδιαίτερη εντύπωση, όπως παραδέχεται, του προκάλεσε το εύρος και η φύση των παρακολουθήσεων. «Δεν είναι δυνατόν μια τόσο εκτεταμένη και δαπανηρή επιχείρηση να οργανώθηκε από έναν ιδιώτη μόνος του», σημειώνει, κάνοντας λόγο για επιλογή στόχων που περιλάμβανε ακόμη και μέλη οικογενειών.

Παράλληλα, αποκαλύπτει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις υπήρχε ταυτόχρονη παρακολούθηση προσώπων τόσο από το Predator όσο και από την ΕΥΠ. Όπως λέει, όταν οι εισαγγελείς Πρωτοδικών άρχισαν να συσχετίζουν τα δύο σκέλη της υπόθεσης, ο Άρειος Πάγος αφαίρεσε τη δικογραφία από τους χειριστές της για να την «αναβαθμίσει».

Ο κ. Μενουδάκος δηλώνει έκπληκτος από το γεγονός ότι ο Άρειος Πάγος έκρινε δύο φορές ότι δεν υπήρχε αντικείμενο περαιτέρω έρευνας, ιδίως μετά την ανάδειξη νέων στοιχείων από το Πρωτοδικείο. Εκτιμά ότι τα δεδομένα αυτά αρκούσαν για να συνεχιστεί η διερεύνηση και προειδοποιεί ότι τα πλημμελήματα παραγράφονται διαρκώς, αν και προς το παρόν δεν διαφαίνεται κίνδυνος παραγραφής για το αδίκημα της κατασκοπείας σε βαθμό κακουργήματος.

Αναφερόμενος στη στάση της ΕΥΠ απέναντι στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, κάνει λόγο για πρωτοφανή άρνηση συμμόρφωσης με απόφαση ανώτατου δικαστηρίου. «Δεν μπορεί να υπάρχει υπηρεσία στο ελληνικό κράτος που να μην ελέγχεται από τα δικαστήρια και τις Ανεξάρτητες Αρχές», τονίζει, υπογραμμίζοντας ότι ακόμη και ζητήματα εθνικής ασφάλειας δεν μπορούν να λειτουργούν εκτός θεσμικού ελέγχου.