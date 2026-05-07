Στο αίτημά του ο Χ. Σπίρτζης επισημαίνει την ύπαρξη ενιαίου κέντρου μεταξύ ΕΥΠ και Predator.

Στην αντεπίθεση περνούν τα θύματα των υποκλοπών με πρώτο τον πρώην υπουργό Χρήστο Σπίρτζη ο οποίος με διπλή αίτησή του στον Άρειο Πάγο, ζητεί την ανάσυρση από το αρχείο της υπόθεσης, προκειμένου να ερευνηθεί το αδίκημα της κατασκοπείας αλλά και την εξαίρεση του εισαγγελέα του Ανωτάτου Δικαστηρίου Κωνσταντίνου Τζαβέλλα ο οποίος, παρά τη δική του εμπλοκή ως εποπτεύων την ΕΥΠ, το κρίσιμο χρονικό διάστημα, αποφάσισε να κλείσει το φάκελο της δικογραφίας.

Ο πρώην υπουργός επισκέφτηκε το πρωί τον Άρειο Πάγο αλλά δεν κατάφερε να συναντήσει τον εισαγγελέα του Ανωτάτου Δικαστηρίου Κωνσταντίνο Τζαβέλλα καθώς η απάντηση που έλαβε ήταν πως δεν βρισκόταν στο γραφείο του. Έτσι, παρέδωσε στη γραμματεία του ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού το έγγραφο αίτημά του να ανασυρθεί η υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών από το αρχείο για να ερευνηθούν οι αξιόποινες πράξεις που ενδεχομένως προκύπτουν, με κορυφαία αυτή της κατασκοπείας.

Ο κ. Σπίρτζης προσκόμισε, μάλιστα, νέα στοιχεία που αποδεικνύουν, όπως τονίζει, πως στο κινητό του περιλαμβάνονταν απόρρητα ηλεκτρονικά μηνύματα από την περίοδο της υπουργίας του, αντικρούοντας το σκεπτικό με το οποίο ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου έκλεισε την υπόθεση, χωρίς να διατάξει καν έρευνα.

Στο αίτημά του ο κ. Σπίρτζης επισημαίνει δε την ύπαρξη ενιαίου κέντρου μεταξύ ΕΥΠ και Predator. «Ιδίως δε όσον αφορά στην περίπτωσή μου επισημαίνω ότι μου απεστάλη μήνυμα με υπερσύνδεσμο παγίδευσης μόλις 50 λεπτά αφότου κατέθεσα Επίκαιρη Ερώτηση για τη δράση της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.

Συγκεκριμένα:

- Η επίκαιρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό για την ΕΥΠ, κατατίθεται 15.11.2021, ώρα 10:00 π.μ. (δείτε σχετικό ηλεκτρονικό πρωτόκολλο με χρονοσήμανση στα αναγνωστέα).

- Ώρα 10:50 της ίδιας μέρας λαμβάνω sms με προσωποποιημένο περιεχόμενο που γράφει "Χρήστο με το σημερινό θα τα χάσουν σίγουρα" και λινκ επιμόλυνσης με δόλωμα παραποιημένο λινκ της εφημερίδας στην οποία αναφερόμουν στην Επίκαιρη Ερώτησή μου για την ΕΥΠ.

Από πληθώρα δε στοιχείων προκύπτει η ύπαρξη ενιαίου κέντρου ΕΥΠ – predator και υπό αυτό το πρίσμα οφείλουν να εξεταστούν τα περαιτέρω στοιχεία τα οποία προσκομίζω, ως αναλυτικά αναπτύσσω στην ως άνω Αίτηση Ανασύρσεώς μου, ώστε να διερευνηθεί όχι μόνο η τέλεση περαιτέρω αδικημάτων και δη της κατασκοπείας in rem αλλά και in personam. Να διερευνηθεί, δηλαδή, περαιτέρω η πιθανή εμπλοκή της ΕΥΠ και σε σχέση με τα νέα στοιχεία τα οποία προσκομίζω», τονίζει ο κ. Σπίρτζης.

Ο πρώην υπουργός υπέβαλε ωστόσο αίτημα και στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο ζητώντας την εξαίρεση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα από την υπόθεση. «Αιτούμαι την εξαίρεσή του ως άνω Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κων/νου Τζαβέλλα, λόγω προσωπικής του εμπλοκής, ήτοι ένεκα συνδρομής λόγων αποκλεισμού στο πρόσωπό του, άλλως λόγω πρόδηλης έλλειψης αντικειμενικότητας και μεροληψίας του», αναφέρει μεταξύ άλλων στην αίτησή του ο κ. Σπίρτζης.

Σε δηλώσεις του ο κ. Σπίρτζης είπε μεταξύ άλλων πως δύο ενδεχόμενα υπάρχουν. «Είτε ο πρωθυπουργός και το υπουργικό συμβούλιο μας παρακολουθούσαν ή οι καταδικασμένοι συνεργάτες τους είναι κατάσκοποι», δήλωσε και συμπλήρωσε: «Σε αυτήν τη μαύρη περίοδο για το κράτος δικαίου στη χώρα μας όλοι πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους», εξηγώντας πως «κατέθεσα δύο αιτήσεις, μια στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου που ζητώ την ανάσυρση με βάση νέα στοιχεία. Η άποψη νομικών είναι ότι με βάση αυτά υποχρεούται να ανασύρει και να εξετάσει την κατασκοπεία. Η δεύτερη αφορά αίτηση εξαίρεσης λόγω προσωπικής εμπλοκής και μεροληψίας. Πιστεύω και ελπίζω όλοι όσοι έχουν γίνει στόχοι να αναλάβουν τις ίδιες θεσμικές πρωτοβουλίες και η ηγεσία της δικαιοσύνης να λειτουργήσει αμερόληπτα».

Από την πλευρά της η πληρεξούσια δικηγόρος του Αρτεμισία Παπαδάκη τόνισε μεταξύ άλλων ότι «στο νομικό μας πολιτισμό δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Καλούμε το δικαστικό συμβούλιο του Αρείου Πάγου να κάνει το καθήκον του».