Ο Γιώργος Βλάχος τόνισε στην ομιλία του πως εξαπατήθηκαν όσοι ψήφισαν τον νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Τι του είπε ο Θάνος Πλεύρης.

Για κοροϊδία μίλησε ο Γιώργος Βλάχος αναφερόμενος στον νόμο για την ισότητα στον γάμο. Ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής, ο οποίος και στο παρελθόν έχει εκφράσει τις ενστάσεις του για το συγκεκριμένο ζήτημα, δήλωσε πως εξαπατήθηκαν όσοι ψήφισαν τον σχετικό νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια γιατί νόμιζαν ότι ψήφιζαν μόνο γάμο και όχι υιοθεσία.

Ο Θάνος Πλεύρης απάντησε άμεσα στον Γιώργο Βλάχο, λέγοντας: «Δεν μπορούμε να τα βλέπουμε όλα μαύρα. Υπάρχουν θέματα που πρέπει να διορθωθούν, αλλά όχι μόνο εσωστρέφεια. Αναφορικώς με τον γάμο για τα ομόφυλα ζευγάρια, είπα ότι εγώ διαφώνησα με τον γάμο, αλλά είναι ανακρίβεια αυτό που λέγεται ότι δεν υπήρχε θέμα υιοθεσίας. Παρένθετης δεν υπήρχε. Όταν ψηφίστηκε ο νόμος όσοι ψήφιζαν, ήξεραν ότι ψηφίζουν γάμο - υιοθεσία και όχι παρένθετη μητέρα».

