Την Πέμπτη 21 Μαΐου.

Ο Στέλιος Τσουκιάς επιστρέφει στον δρόμο για ένα ανοιξιάτικο tour, μαζί με τη νέα, εκρηκτική μπάντα του, για να παρουσιάσει τον καινούριο του δίσκο που κυκλοφορεί στα τέλη του Φεβρουαρίου.

Την Πέμπτη 21 Μαΐου, στο ΙΛΙΟΝ Plus, ο Στέλιος υπόσχεται ένα αξέχαστο live. Μετά από πέντε σταθμούς στη φετινή του διαδρομή, με τέσσερις εξαιρετικούς μουσικούς, εννέα φρέσκα κομμάτια, στη μουσική κατεύθυνση που είναι πλέον η ταυτότητα του, έρχεται με ένα αυθεντικό ροκ πρόγραμμα που υπόσχεται να ξεσηκώσει όποιον το ζήσει.

Ένταση - με δυναμική ενορχήστρωση, ηλεκτρική ατμόσφαιρα, συναισθηματικά φορτισμένα κομμάτια και παλμό, ο Στέλιος ολοκληρώνει και κορυφώνει στην Αθήνα το πιο σίγουρο και ελεύθερο μουσικό ταξίδι του ως τώρα. Με τα παλαιότερα κομμάτια του αλλά και τον νέο του δίσκο Στη Δύση στις αποσκευές του, τα χαμόγελα, τις φωνές, τον παλμό του κόσμου που ένιωσε στην περσινή και τη φετινή περιοδεία, είναι έτοιμος να ανέβει στη σκηνή του ΙΛΙΟΝ Plus και να τα δώσει όλα πίσω στον κόσμο, σε όσους τον στήριξαν από την αρχή, αλλά και στο νέο κοινό που τον ανακαλύπτει τώρα.

Συνύπαρξη — τόσο ο νέος δίσκος του, όσο και τα live του αλλά και ο ίδιος του ο εαυτός, συγκλίνουν γύρω από αυτή την έννοια. Τη συνύπαρξη τεσσάρων κορυφαίων μουσικών που φέρνουν τον ροκ ήχο στο σήμερα· τη συνάντηση με τον κόσμο, που τον αναγεννά και τον εμπνέει· την ταυτόχρονη παρουσία των διαφορετικών συναισθημάτων του· αλλά και την αντίφαση ανάμεσα στον μαθηματικό και τον μουσικό μέσα του.

Μαζί του επί σκηνής:



Λαμπρινή Γρηγοριάδου - Σταθερά δίπλα του εδώ και δυο χρόνια, στην ηλεκτρική και την ακουστική κιθάρα. Υπογράφει επίσης τη μουσική, την ενορχήστρωση και την παραγωγή του νέου δίσκου.

Πάνος Γκίνης - Στη δεύτερη ηλεκτρική κιθάρα, μια νέα προσθήκη στη μπάντα φέτος, το βασικό μέλος των Θραξ Πανκc έρχεται να δώσει ένταση στο live.

Ιάσονας Οικονόμου - Το μπάσο της μπάντας του Στέλιου για χρόνια, προσφέρει σταθερότητα και groove και στα φετινά live.

Πρόδρομος Μυστακίδης - Στα τύμπανα, μετά από χρόνια μαζί στην μπάντα του, έρχεται ξανά με τη δική του εκρηκτική παρουσία να δώσει ρυθμό.



Opening Act



Ο Θάνος Σαρίγγελος είναι τραγουδοποιός από τη Χαλκιδική και ζει στην Αθήνα. Πρόσφατα κυκλοφόρησε το νέο του δίσκο “Σταγόνα03”, ένα μουσικό υβρίδιο ηλεκτρονικο-λαϊκών διασταυρώσεων με ελληνικό στίχο. Στις 21 του Μάη στο ΙΛΙΟΝ PLUS θα ανοίξει το live του Στέλιου, με τραγούδια από όλους του τους δίσκους με τη νεοσύστατη μπάντα του QUALIA.

Μια ζωντανή μουσική εμπειρία υψηλής έντασης, όπου το κοινό, ο Στέλιος Τσουκιάς και οι μουσικοί που τον συνοδεύουν, θα γίνουν ένα.

Ακου εδώ τον νέο δίσκο του Στέλιου Τσουκιά, που θα παρουσιάσει live, με τίτλο Στη Δύση

Πληροφορίες

ΣΤΕΛΙΟΣ ΤΣΟΥΚΙΑΣ LIVE

ΠΕΜΠΤΗ 21 ΜΑΪΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΣΚΟΥ "ΣΤΗ ΔΥΣΗ"

Ιλίον Plus, Κοδριγκτώνος 17, Αθήνα 104 34

Ώρα Προσέλευσης: 20.30 | Ώρα Έναρξης: 21.30

Η προπώληση ξεκίνησε

Εισιτήρια:

Προπώληση: 10 ευρώ | Στην πόρτα: 13 ευρώ

Photo Credits | Κατερίνα Τσατσάνη