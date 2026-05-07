Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ εξασφάλισε για πρώτη φορά αξιολόγηση επενδυτικής βαθμίδας από τη Moody’s , με τον διεθνή οίκο να αποδίδει μακροπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση Baa3 και σταθερές προοπτικές. Η εξέλιξη αυτή καθιστά τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ τον μοναδικό ελληνικό επιχειρηματικό όμιλο που διαθέτει επενδυτική βαθμίδα από τη Moody’s.

Στην έκθεσή της, η Moody’s αναγνωρίζει τη δεσπόζουσα θέση του ομίλου στον τομέα των υποδομών μεταφορών και των παραχωρήσεων αυτοκινητοδρόμων στην Ελλάδα, επισημαίνοντας παράλληλα τη σταθερή ικανότητα δημιουργίας ταμειακών ροών. Ο οίκος αξιολόγησης εκτιμά ότι, παρά τον υψηλό δανεισμό, το προφίλ κινδύνου της εταιρείας παραμένει ελεγχόμενο, χάρη στην ισχυρή ρευστότητα και τη μακροπρόθεσμη φύση των έργων υποδομής που διαχειρίζεται.

Σύμφωνα με τη Moody’s, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ελέγχει περίπου το 80% του δικτύου αυτοκινητοδρόμων με διόδια στην Ελλάδα, μέσω ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου παραχωρήσεων που περιλαμβάνει την Αττική Οδό, την Εγνατία Οδό, τη Νέα Οδό και την Κεντρική Οδό. Ο οίκος εκτιμά ότι οι δραστηριότητες παραχωρήσεων θα συνεισφέρουν περίπου το 70% των EBITDA του ομίλου το 2026, ενισχύοντας περαιτέρω τη σταθερότητα των εσόδων του.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στον κατασκευαστικό βραχίονα του ομίλου, ο οποίος αναμένεται να συνεισφέρει περίπου το 30% των EBITDA, υποστηριζόμενος από ισχυρό ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων και σημαντική παρουσία σε έργα υποδομών, ενέργειας και βιομηχανίας.

Η Moody’s υπογραμμίζει επίσης τη σημαντική ρευστότητα της εταιρείας, με διαθέσιμα που ανήλθαν σε 1,6 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025, εκ των οποίων περίπου 850 εκατ. ευρώ βρίσκονταν στη μητρική εταιρεία. Παράλληλα, ο όμιλος διαθέτει αχρησιμοποίητες εγκεκριμένες πιστωτικές γραμμές ύψους περίπου 590 εκατ. ευρώ.

Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης εκτιμά ότι η ισχυρή χρηματοοικονομική ευελιξία και οι σταθερές λειτουργικές ταμειακές ροές θα επιτρέψουν στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να καλύψει τις επενδυτικές ανάγκες, την εξυπηρέτηση του χρέους και τις μερισματικές της υποχρεώσεις τουλάχιστον για την επόμενη διετία.

