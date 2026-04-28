Στρατηγική συνεργασία με τη Airbus ανακοίνωσε ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με τις δύο πλευρές να προχωρούν στην υπογραφή μνημονίου συμφωνίας (MoU) που ανοίγει τον δρόμο για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων στην Ελλάδα σε κρίσιμους τομείς, όπως οι στρατιωτικές δορυφορικές επικοινωνίες και η ανθεκτικότητα υποδομών.

Η συνεργασία εδράζεται στον συνδυασμό της εμπειρίας της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε σύνθετα έργα υποδομών, ενέργειας, περιβάλλοντος και ψηφιακών τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων εφαρμογών IoT, με την προηγμένη τεχνολογία και τη διεθνή τεχνογνωσία της Airbus. Στόχος είναι η ανάπτυξη λύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας που θα ενισχύσουν την επιχειρησιακή ετοιμότητα και την ασφάλεια της χώρας.

Κεντρικό στοιχείο της σύμπραξης αποτελεί η πρόβλεψη για ουσιαστική συμμετοχή της ελληνικής βιομηχανίας και του τεχνολογικού οικοσυστήματος, καθώς και η μεταφορά τεχνογνωσίας. Οι δύο όμιλοι επιδιώκουν να ενισχύσουν την καινοτομία και να δημιουργήσουν ένα ανταγωνιστικό εθνικό οικοσύστημα στους τομείς της άμυνας και της προστασίας κρίσιμων υποδομών. Η συνεργασία ξεκινά με έμφαση στο πρόγραμμα στρατιωτικού δορυφόρου, όπου η Airbus αναμένεται να προσφέρει ευρωπαϊκές λύσεις που διασφαλίζουν υψηλά επίπεδα ασφάλειας και ενισχύουν την εθνική αυτονομία.

Το μνημόνιο χαρακτηρίζεται ως κίνηση στρατηγικής σημασίας, με προοπτική μακροπρόθεσμων οφελών για την ελληνική οικονομία και τη βιομηχανία. Παράλληλα, ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να ενισχύσει τον ρόλο της σε τομείς που σχετίζονται με την εθνική ανθεκτικότητα και την ανάπτυξη, ενώ αντανακλά και την επιδίωξη της Airbus να εδραιώσει περαιτέρω την παρουσία της στην Ελλάδα, όπου δραστηριοποιείται επί δύο δεκαετίες. Οι δύο πλευρές φιλοδοξούν να αξιοποιήσουν τη συνεργασία για τη δημιουργία νέων δυνατοτήτων και την προώθηση της τεχνολογικής εξέλιξης στη χώρα.