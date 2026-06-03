Η αναθεώρηση βασίζεται στα ισχυρά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2026 και στη μετακύλιση του μοντέλου αποτίμησης έως το τέλος του 2027.

Η Santander αναβάθμισε την τιμή-στόχο για τη μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στα 58 ευρώ από 53 ευρώ προηγουμένως, διατηρώντας παράλληλα τη σύσταση «outperform». Ο ισπανικός οίκος εκτιμά ότι η εταιρεία αποτελεί μία από τις πλέον ελκυστικές επενδυτικές επιλογές στον ευρωπαϊκό κλάδο υποδομών, με τη νέα τιμή-στόχο να υποδηλώνει περιθώριο ανόδου κοντά στο 40% σε σχέση με τα πρόσφατα επίπεδα διαπραγμάτευσης της μετοχής.

Η αναθεώρηση βασίζεται στα ισχυρά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2026 και στη μετακύλιση του μοντέλου αποτίμησης έως το τέλος του 2027. Σύμφωνα με τη Santander, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ μετασχηματίζεται σταδιακά σε έναν καθαρό παίκτη υποδομών μεταφορών, με τις παραχωρήσεις και κυρίως τους αυτοκινητοδρόμους να αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη βαρύτητα στη δημιουργία αξίας.

Ο οίκος προχώρησε σε ανοδική αναθεώρηση των εκτιμήσεών του για το 2026, προβλέποντας έσοδα 2,63 δισ. ευρώ και καθαρά κέρδη 162 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 7% σε σχέση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις. Τα κέρδη ανά μετοχή τοποθετούνται στα 1,62 ευρώ, ενώ για το 2027 οι προβλέψεις παραμένουν ουσιαστικά αμετάβλητες.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον κατασκευαστικό τομέα, όπου το ανεκτέλεστο έργων ανήλθε σε νέο ιστορικό υψηλό των 7,2 δισ. ευρώ, προσφέροντας αυξημένη ορατότητα για τα επόμενα χρόνια. Η Santander αναβάθμισε επίσης τις προβλέψεις της για τα EBITDA του κατασκευαστικού βραχίονα, επικαλούμενη τα υψηλά περιθώρια κερδοφορίας και τη συνεχιζόμενη εισροή νέων έργων.

Θετική παραμένει και η αξιολόγηση για την Εγνατία Οδό. Παρά το γεγονός ότι τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου κινήθηκαν χαμηλότερα από τις αρχικές προβλέψεις, η τράπεζα αποδίδει την απόκλιση σε εποχικούς παράγοντες. Σημειώνει μάλιστα ότι η κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο αυξήθηκε κατά 4,5% σε ετήσια βάση, παρά την αύξηση των διοδίων κατά 25% από τις αρχές του έτους, στοιχείο που καταδεικνύει τη χαμηλή ελαστικότητα της ζήτησης.

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Η αποτίμηση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ βασίζεται στη μέθοδο του αθροίσματος των επιμέρους δραστηριοτήτων. Η Santander αποτιμά την Αττική Οδό σε 1,075 δισ. ευρώ, την Εγνατία Οδό σε 1,194 δισ. ευρώ και τον κατασκευαστικό βραχίονα σε 1,508 δισ. ευρώ για το 2027. Παράλληλα, εκτιμά ότι η αγορά δεν έχει ακόμη ενσωματώσει πλήρως στις αποτιμήσεις της τις προοπτικές ανάπτυξης του ομίλου, προβλέποντας διπλασιασμό των EBITDA από τους αυτοκινητοδρόμους έως το 2030 και σημαντική ενίσχυση των μερισμάτων την επόμενη δεκαετία.