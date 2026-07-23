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Το ΚΥΣΕΑ, στη σημερινή του συνεδρίαση ανάβει «πράσινο φως» για την «Ασπίδα του Αχιλλέα», αλλάζοντας τη γεωστρατηγική κάλυψη του ελληνικού χώρου.

Συνεδριάζει σήμερα το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ), το οποίο θα εγκρίνει ένα από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα εξοπλιστικά πακέτα των τελευταίων δεκαετιών. Με προϋπολογισμό που αγγίζει τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ, σφραγίζεται η μετάβαση των Ενόπλων Δυνάμεων σε μια νέα εποχή.

Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρίσκεται η «Ασπίδα του Αχιλλέα», ο πολυεπίπεδος εθνικός θόλος αεράμυνας και αντιβαλλιστικής προστασίας, ενώ το πακέτο συμπληρώνουν κρίσιμα προγράμματα για την Πολεμική Αεροπορία, το Πολεμικό Ναυτικό, τον Στρατό Ξηράς και τις Ειδικές Δυνάμεις.

«Ασπίδα του Αχιλλέα»: Ο αμυντικός θόλος των 3 δισ. ευρώ

Κεντρικός πυλώνας του νέου πακέτου είναι το πρόγραμμα της «Ασπίδας του Αχιλλέα», ύψους 3 δισ. ευρώ. Στόχος είναι η αντικατάσταση των κατακερματισμένων και παλαιότερων συστημάτων αεράμυνας (όπως τα OSA-AK, TOR M1, HAWK και S-300) με μια ενιαία, πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική.

Η επίσημη συμφωνία αναμένεται να υπογραφεί στις αρχές Αυγούστου στην Αθήνα, με την άφιξη στελεχών των ισραηλινών οργανισμών SHIBAT και MAFAT.

Τα συστήματα που συνθέτουν την «Ασπίδα»:

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Spyder (Rafael): Αντιαεροπορικά συστήματα μικρού/μεσαίου βεληνεκούς (15-40 χλμ.) που αντικαθιστούν τα OSA-AK και TOR M1.

Barak MX (IAI): Η «ραχοκοκαλιά» του συστήματος με πυραύλους εμβέλειας από 35 έως 150 χλμ., που αντικαθιστούν τα HAWK. Στο σύστημα θα ενσωματωθεί και το ελληνικό anti-drone σύστημα «Κένταυρος».

David’s Sling: Σύστημα αναχαίτισης βαλλιστικών πυραύλων μακράς εμβέλειας για την αντικατάσταση των S-300.

Επιτηρητικά Ραντάρ EL/M-2084 MMR (ELTA): Ραντάρ τεχνολογίας αιχμής, με δυνατότητα παρακολούθησης έως και 1.200 στόχων σε εμβέλεια 475 χλμ.

Διασύνδεση: Στο νέο δίκτυο θα «κουμπώσουν» οι υφιστάμενοι πύραυλοι Patriot, οι νέες φρεγάτες FDI Belharra και τα αεροσκάφη F-35.