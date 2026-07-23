Συνεδριάζει σήμερα το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ), το οποίο θα εγκρίνει ένα από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα εξοπλιστικά πακέτα των τελευταίων δεκαετιών. Με προϋπολογισμό που αγγίζει τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ, σφραγίζεται η μετάβαση των Ενόπλων Δυνάμεων σε μια νέα εποχή.
Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρίσκεται η «Ασπίδα του Αχιλλέα», ο πολυεπίπεδος εθνικός θόλος αεράμυνας και αντιβαλλιστικής προστασίας, ενώ το πακέτο συμπληρώνουν κρίσιμα προγράμματα για την Πολεμική Αεροπορία, το Πολεμικό Ναυτικό, τον Στρατό Ξηράς και τις Ειδικές Δυνάμεις.
«Ασπίδα του Αχιλλέα»: Ο αμυντικός θόλος των 3 δισ. ευρώ
Κεντρικός πυλώνας του νέου πακέτου είναι το πρόγραμμα της «Ασπίδας του Αχιλλέα», ύψους 3 δισ. ευρώ. Στόχος είναι η αντικατάσταση των κατακερματισμένων και παλαιότερων συστημάτων αεράμυνας (όπως τα OSA-AK, TOR M1, HAWK και S-300) με μια ενιαία, πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική.
Η επίσημη συμφωνία αναμένεται να υπογραφεί στις αρχές Αυγούστου στην Αθήνα, με την άφιξη στελεχών των ισραηλινών οργανισμών SHIBAT και MAFAT.
Τα συστήματα που συνθέτουν την «Ασπίδα»:
Spyder (Rafael): Αντιαεροπορικά συστήματα μικρού/μεσαίου βεληνεκούς (15-40 χλμ.) που αντικαθιστούν τα OSA-AK και TOR M1.
Barak MX (IAI): Η «ραχοκοκαλιά» του συστήματος με πυραύλους εμβέλειας από 35 έως 150 χλμ., που αντικαθιστούν τα HAWK. Στο σύστημα θα ενσωματωθεί και το ελληνικό anti-drone σύστημα «Κένταυρος».
David’s Sling: Σύστημα αναχαίτισης βαλλιστικών πυραύλων μακράς εμβέλειας για την αντικατάσταση των S-300.
Επιτηρητικά Ραντάρ EL/M-2084 MMR (ELTA): Ραντάρ τεχνολογίας αιχμής, με δυνατότητα παρακολούθησης έως και 1.200 στόχων σε εμβέλεια 475 χλμ.
Διασύνδεση: Στο νέο δίκτυο θα «κουμπώσουν» οι υφιστάμενοι πύραυλοι Patriot, οι νέες φρεγάτες FDI Belharra και τα αεροσκάφη F-35.