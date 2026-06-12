Πράσινο φως από την επιτροπή της Βουλής για την αγορά τριών μεταγωγικών αεροσκαφών C-390 και drones.

Κοινοβουλευτική επιτροπή στην Ελλάδα ενέκρινε την Πέμπτη την αγορά τριών στρατιωτικών μεταγωγικών αεροσκαφών τύπου C-390 της βραζιλιάνικης εταιρείας Embraer, καθώς και αρκετών τύπων μη επανδρωμένων αεροσκαφών από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, σύμφωνα με δύο πηγές που έχουν γνώση του θέματος και μίλησαν στο Reuters.

Το συνολικό κόστος των εξοπλιστικών συστημάτων, στα οποία περιλαμβάνονται επίσης 10 βρετανικής κατασκευής μίνι-υποβρύχια VICTA για ειδικές επιχειρήσεις, ανέρχεται σε 1 έως 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ.

«Το μισό από αυτό το ποσό θα διατεθεί για την αγορά και την εν συνεχεία υποστήριξη των C-390», δήλωσε μία από τις πηγές.

Τα υπόλοιπα χρήματα θα δαπανηθούν για ένα σύστημα μη επανδρωμένων αεροσκαφών Heron από το Ισραήλ, 10 drones τύπου V-BAT από τις ΗΠΑ, καθώς και για την αναβάθμιση τεσσάρων γερμανικής σχεδίασης φρεγατών τύπου MEKO-200.

Σύμφωνα πάντα με το Reuters, «η Ελλάδα, η οποία σήμερα διαθέτει παλαιότερα μεταγωγικά αεροσκάφη C-130 και C-27, σχεδιάζει να δαπανήσει περίπου 28 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2036 για τον εκσυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεών της. Η κίνηση αυτή έρχεται καθώς η χώρα εξέρχεται από τη χρεοκοπία της περιόδου 2009-2018 και επιχειρεί να συμβαδίσει με την ιστορική της αντίπαλο, την Τουρκία».

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Σημειώνεται πως οι νέες αγορές θα πρέπει να εγκριθούν από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ), το ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων για θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας.