Αν θέλεις να είσαι ευτυχισμένος για όλη σου τη ζωή, βοήθησε κάποιον άλλο...

Η διαρκής ευτυχία δεν προέρχεται από στιγμιαίες απολαύσεις, αλλά από δραστηριότητες που καλλιεργούν την υπομονή και την εσωτερική γαλήνη. Τουλάχιστον αυτό υποστηρίζει εδώ και αιώνες η κινεζική παράδοση, μέσα από τις τρεις μεγάλες φιλοσοφικές σχολές: τον Ταοϊσμό, τον Κομφουκιανισμό και τον Βουδισμό.

Η ευτυχία διακρίνεται σε δύο μορφές: την ηδονική και την ευδαιμονική.

Η πρώτη σχετίζεται με την άμεση απόλαυση και την ικανοποίηση των επιθυμιών, ενώ η δεύτερη με μια βαθύτερη αίσθηση ευημερίας που πηγάζει από τον σκοπό και το νόημα της ζωής.

Αυτή η αντίληψη αποτυπώνεται στην ακόλουθη παραδοσιακή κινεζική παροιμία: «Αν θέλεις να είσαι ευτυχισμένος για μία ώρα, κοιμήσου λίγο. Αν θέλεις να είσαι ευτυχισμένος για μία μέρα, πήγαινε για ψάρεμα. Αν θέλεις να είσαι ευτυχισμένος για έναν χρόνο, κληρονόμησε μια περιουσία. Αν θέλεις να είσαι ευτυχισμένος για όλη σου τη ζωή, βοήθησε κάποιον άλλο».

Η ερμηνεία

Το νόημα της παροιμίας είναι απλό.



Ένας σύντομος ύπνος προσφέρει άμεση σωματική ανακούφιση, καλύπτοντας την ανάγκη του οργανισμού για ξεκούραση όταν υπάρχει έλλειψη ύπνου ή κόπωση. Ωστόσο, η ευεργετική του επίδραση είναι παροδική.

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Το ψάρεμα, από την άλλη πλευρά, συμβολίζει την απόδραση από τη ρουτίνα της καθημερινότητας.

Είναι μια δραστηριότητα που καλλιεργεί την υπομονή, την ηρεμία και τη χαλάρωση, επιτρέποντας στον άνθρωπο να επιβραδύνει τους ρυθμούς του και να αποσυνδεθεί από το άγχος. Ωστόσο, και αυτά τα οφέλη είναι προσωρινά, καθώς τελειώνουν όταν επιστρέφει κανείς στις καθημερινές του υποχρεώσεις.

Η κληρονομιά μιας μεγάλης περιουσίας μπορεί επίσης να κάνει τη ζωή ευκολότερη, απαλλάσσοντας κάποιον από οικονομικές ανησυχίες. Όμως, και αυτή η ευτυχία δεν διαρκεί για πάντα, καθώς ο αρχικός ενθουσιασμός και η αίσθηση της αλλαγής σταδιακά εξασθενούν.

Γι' αυτό, σύμφωνα με την παροιμία, το μόνο που μπορεί να προσφέρει πραγματική και μακροχρόνια ευτυχία είναι ο αλτρουισμός.

Η προσφορά βοήθειας προς τους άλλους δημιουργεί μια βαθύτερη αίσθηση σκοπού και συνδέει τον άνθρωπο με κάτι μεγαλύτερο από το προσωπικό του συμφέρον, προσφέροντας μια μορφή ευτυχίας που διαρκεί πολύ περισσότερο από τις πρόσκαιρες απολαύσεις.

Με πληροφορίες από en.as.com