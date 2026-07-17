Προσοχή, το άρθρο περιέχει spoilers.

Tώρα που η ταινία της χρονιάς, η Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν, έχει ξεκινήσει το ταξίδι της στις κινηματογραφικές αίθουσες του κόσμου και αναμένεται να σπάσει τα ταμεία, είναι μια καλή ευκαιρία και στιγμή, να συνοψίσουμε μερικές από τις πιο τολμηρές αλλαγές που έκανε ο σκηνοθέτης στην κινηματογραφική προσαρμογή του έπους του Ομήρου.



Σε συνεντεύξεις του τον τελευταίο καιρό, ο Νόλαν υποστήριξε με κάθε τρόπο τις δημιουργικές ελευθερίες που πήρε, λέγοντας λακωνικά ότι αυτό σημαίνει «προσαρμογή». Ας δούμε πού διαφέρει η Οδύσσεια του Νόλαν από την Οδύσσεια του Ομήρου.

Ένας Οδυσσέας με PTSD

Ο Νόλαν έχει αφαιρέσει πλήρως ένα βασικό χαρακτηριστικό του πολυμήχανου Οδυσσέα. ότι στην ουσία η δύναμή του βασίζεται στη στρατηγική ευφυΐα και τα τεχνάσματα. Ο Οδυσσέας του Ματ Ντέιμον υποδύεται έναν ήρωα γεμάτο ενοχές που υποφέρει από διαταραχή μετατραυματικού στρες (PTSD) μετά την άλωση της Τροίας.



Ο Νόλαν επίσης έχει αφαιρέσει εντελώς τους Φαίακες και όλο εκείνο το απόσπασμα που έχουμε διαβάσει στις ραψωδίες ι-ν, όπου ο Οδυσσέας κατά τη διάρκεια του δείπνου, τους αφηγείται τις περιπέτειές του και τους συγκινεί. Οι Φαίακες μαγεύονται και του προσφέρουν πλούσια δώρα, ενώ στη συνέχεια τον μεταφέρουν κοιμώμενο στην πατρίδα του την Ιθάκη.

Επίσης, ο Σίνονας του Έλιοτ Πέιτζ που εμφανίζεται στην ταινία, δεν εμφανίζεται στην Οδύσσεια του Ομήρου. Ο μύθος του διασώθηκε κυρίως από τον Ρωμαίο ποιητή Βιργίλιο στο έπος του «Αινειάδα».

Ας δούμε στην συνέχεια, κατά πόσο ο Νόλαν έχει διαφοροποιήσει τις συναντήσεις του Οδυσσέα με τα μυθικά πλάσματα, κατά τη διάρκεια του δεκαετούς ταξιδιού του πίσω στην Ιθάκη.



Η Καλυψώ της Σαρλίζ Θερόν γίνεται μια συμπαθητική φιγούρα που δίνει στον Οδυσσέα λωτούς για να ανακουφίσει το τραύμα του. Η Καλυψώ του Ομήρου αντίθετα, κρατά τον Οδυσσέα αιχμάλωτο για επτά χρόνια και του υπόσχεται αθανασία.

{https://youtu.be/AyIZ9tiiN8I?si=qVT20tLmq_4q7bL0}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η μετανάστευση και άλλα σύγχρονα ζητήματα

Ο Κύκλωπας Πολύφημος δεν ακούει το (πιο) διάσημο λογοπαίγιο «Κανένας» της Οδύσσειας του Ομήρου.

Ο Νόλαν επίσης μεταμορφώνει την Κίρκη από μια σαγηνευτική γυναίκα σε μια γήινη μάγισσα που αποδεικνύει τη ζηλόφθονη φύση των ανδρών.



Η ταινία θέλοντας να απευθυνθεί στο σημερινό κοινό, εισάγει σύγχρονα θέματα που -προφανώς- απουσιάζουν από το πρωτότυπο κείμενο του Ομήρου. Ο Νόλαν προσθέτει την ανησυχία για τους «ανθρώπους από τη θάλασσα» που εισβάλλουν σε εδάφη, κάτι που δεν εμφανίζεται ποτέ ανοιχτά στον Όμηρο. Η διασκευή του ενσωματώνει προβληματισμούς για τη μετανάστευση, τη στρατιωτική επιθετικότητα και την κατάρρευση αυτοκρατοριών.

{https://www.instagram.com/reel/Da1kjbduEG7/}



Οι Σειρήνες τώρα αποκαλύπτουν ότι ο Οδυσσέας κατά βάθος δεν θέλει καθόλου να επιστρέψει στο σπίτι του.

Ο Νόλαν επιλέγει να «λειάνει» τις πιο σκληρές «γωνίες» του ποιήματος στην τελευταία πράξη. Ο Όμηρος διατάζει να κρεμαστούν 12 άπιστες νεαρές σκλάβες αφού καθαρίσουν το αίμα των μνηστήρων. Η ταινία το περιορίζει μόλις σε μία δούλη, τη Μελανθώ, που πήρε το μέρος των μνηστήρων και της οποίας η μοίρα σφραγίζεται από την Πηνελόπη.

Ο Νόλαν επίσης αφαιρεί τις σκηνές που δείχνουν τους θεούς να συνωμοτούν υπέρ ή κατά των ανθρώπων.



Το φινάλε της ταινίας του Νόλαν αποκλίνει πιο δραματικά από το συμπέρασμα του Ομήρου. Στις τελευταίες ραψωδίες, ο ποιητής επανενώνει τον Οδυσσέα με τον ηλικιωμένο πατέρα του, Λαέρτη. Ο Νόλαν αφαιρεί εντελώς τον Λαέρτη και αντίθετα τοποθετεί τον Τηλέμαχο ως τον γενεαλογικό διάδοχο του θρόνου. Αυτό μετατοπίζει την ιστορία από μια επανένωση πατέρα-γιου σε έναν στοχασμό για την αποτυχία της παλαιότερης γενιάς μέσω του πολέμου.

Όταν στην ταινία, ο Οδυσσέας του Νόλαν πλέει προς τα δυτικά για να τιμήσει τους πεσόντες άνδρες του με την Πηνελόπη δίπλα του, αφήνει ασαφές αν αυτό το ταξίδι συμβαίνει ή αν αντιπροσωπεύει την πορεία του προς τον θάνατο...