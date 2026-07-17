Περισσότεροι από 150.000 επισκέπτες ήρθαν σε επαφή με το μήνυμα της υπεύθυνης κατανάλωσης, σχεδόν 6.500 οδηγοί χρησιμοποίησαν τα ατομικά αλκοτέστ μίας χρήσης.

Με σταθερή δέσμευση στην προώθηση της υπεύθυνης κατανάλωσης, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία υλοποίησε και φέτος μια ολοκληρωμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού στα μεγαλύτερα μουσικά events του καλοκαιριού, με «σύμμαχο» τον Mythos 0.0%.

Η δράση πραγματοποιήθηκε σε δημοφιλείς μουσικές διοργανώσεις όπως το Ejekt, το Flame Festival, το Neworld, κ.α.. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας διανεμήθηκαν ατομικά αλκοτέστ μίας χρήσης, συνοδευόμενα από ενημερωτικό υλικό σχετικά με τους κινδύνους που συνδέονται με την κατανάλωση αλκοόλ και την οδική ασφάλεια. Το ενημερωτικό υλικό διαμορφώθηκε με τη συμβολή του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς», ενισχύοντας το μήνυμα της πρόληψης και της προσωπικής ευθύνης.

Η διανομή των αλκοτέστ πραγματοποιήθηκε στο τέλος κάθε εκδήλωσης, ενώ οι οδηγοί μπορούσαν να έχουν εύκολα και άμεσα την ένδειξη αν παρέμεναν εντός των επιτρεπτών ορίων, καθώς το τεστ έδινε αποτελέσματα μέσα σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα. Παράλληλα, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν την εμπειρία της δροσιστικής και αγαπημένης γεύσης Mythos στη non-alcohol εκδοχή της, με τον Mythos 0.0%

Η πρωτοβουλία κατάφερε να μεταφέρει το μήνυμα της υπεύθυνης κατανάλωσης σε περισσότερους από 150.000 συμμετέχοντες των events, ενώ 6.500 οδηγοί χρησιμοποίησαν τα ατομικά αλκοτέστ, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα τη σημασία της υπεύθυνης συμπεριφοράς πριν από την οδήγηση.

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Η Μαρία Ηλιοπούλου, Communications Manager της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας, δήλωσε σχετικά: «Στην Ολυμπιακή Ζυθοποιία, πιστεύουμε ότι η απόλαυση αποκτά πραγματική αξία όταν συνοδεύεται από υπευθυνότητα. Με τον Mythos 0.0% και μέσα από δράσεις ενημέρωσης, ενθαρρύνουμε το κοινό να κάνει συνειδητές επιλογές, ιδιαίτερα όταν πρόκειται να οδηγήσει. Σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) “Πάνος Μυλωνάς”, ενισχύουμε τη διάδοση αυτού του μηνύματος, με τη μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου να επιβεβαιώνει ότι η υπευθυνότητα μπορεί να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διασκέδασης.»

Η ενέργεια εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα υπεύθυνης κατανάλωσης της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας, η οποία επενδύει διαχρονικά σε πρωτοβουλίες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, ενώ παράλληλα διευρύνει συστηματικά τις επιλογές χωρίς ή με χαμηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλ, ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες καταναλωτικές τάσεις και προωθώντας μια πιο υπεύθυνη κουλτούρα κατανάλωσης.