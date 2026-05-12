Πιστή στη διαχρονική της παρουσία στα σημαντικότερα γεγονότα του κλάδου, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία συμμετείχε και φέτος στο World of Beer Festival 2026. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρας της χώρας, που τελεί υπό την αιγίδα και με την υποστήριξη της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών (ΕΕΖ), πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων από τις 8 έως τις 10 Μαΐου, αποτελώντας σημείο συνάντησης για χιλιάδες επισκέπτες και επαγγελματίες του κλάδου.

Με δύο ξεχωριστά περίπτερα, η εταιρεία παρουσίασε μια πλούσια γκάμα προϊόντων που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες καταναλωτικές τάσεις και προτιμήσεις. Παράλληλα, ως ενεργό μέλος της ΕΕΖ, συμμετείχε και στο περίπτερο της Ένωσης, ενισχύοντας τη συνολική παρουσία του κλάδου στη διοργάνωση.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ, τα περίπτερα της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας αποτέλεσαν ένα ζωντανό σημείο συνάντησης, όπου οι επισκέπτες γνώρισαν τα προϊόντα από κοντά, συνομίλησαν με την ομάδα και εξερεύνησαν νέες γευστικές εμπειρίες.

Συγκεκριμένα, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια μεγάλη ποικιλία από τοπικές αλλά και διεθνώς αναγνωρισμένες ετικέτες, όπως Kaiser, Carlsberg, ΦΙΞ Dark Guinness, 1664 Blanc, Grimbergen, και Schneider Weisse. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε η alcohol-free επιλογή Mythos 0.0%, αντανακλώντας τη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση για εναλλακτικές επιλογές χωρίς αλκοόλ. Παράλληλα, το περίπτερο της ΝΗΣΟΣ παρουσίασε το σύνολο της προϊοντικής της γκάμας, προσκαλώντας το κοινό να ανακαλύψει την αυθεντική ελληνική craft μπίρα και τη φιλοσοφία που τη συνοδεύει.

Το φεστιβάλ πλαισιώθηκε από ένα πλούσιο πρόγραμμα ψυχαγωγίας με live συναυλίες, stand-up comedy shows, παιχνίδια και street food επιλογές, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα γιορτής στο κέντρο της πόλης.

Η σταθερή παρουσία της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας στο World of Beer Festival υπογραμμίζει τη στρατηγική της δέσμευση για τη διαρκή ανάπτυξη του κλάδου και την ενίσχυση της θέσης της μπύρας ως βασικού πυλώνα της σύγχρονης ελληνικής κουλτούρας. Η άμεση αλληλεπίδραση με το κοινό, καθώς και η ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων με τους ανθρώπους της αγοράς, αποτελούν κινητήριο δύναμη για συνεχή επένδυση στην ποιότητα, την καινοτομία και τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τον Έλληνα καταναλωτή.