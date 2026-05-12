Αναδρομικές καταβολές που κυμαίνονται από 240 έως 1.200 ευρώ πρόκειται να λάβουν οι δικαιούχοι του Market Pass 2026.

Το νέο πρόγραμμα Market Pass 2026 αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή από τον Σεπτέμβριο, με την πρώτη πληρωμή προς τους δικαιούχους να προγραμματίζεται για τα τέλη Οκτωβρίου, σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews.

Δικαιούχοι του νέου κύκλου ενίσχυσης εκτιμάται ότι θα είναι κυρίως νοικοκυριά που λαμβάνουν ή έλαβαν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΚΕΑ) από τον Μάρτιο του 2024 και μετά, είτε συνεχόμενα είτε διακεκομμένα. Στην ίδια κατηγορία αναμένεται να ενταχθούν άνεργοι, μονογονεϊκές οικογένειες, πολύτεκνα νοικοκυριά, άτομα με αναπηρία και γενικότερα πολίτες με πολύ χαμηλά εισοδήματα που πληρούν τα κοινωνικά και περιουσιακά κριτήρια του προγράμματος.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η διαδικασία θα είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και δεν θα απαιτείται νέα αίτηση από τους δικαιούχους, καθώς τα στοιχεία θα αντλούνται από τις ήδη υπάρχουσες βάσεις δεδομένων κοινωνικών παροχών.

Οι ενισχύσεις θα δίνονται μέσω ψηφιακών vouchers για αγορές βασικών ειδών διατροφής και προϊόντων πρώτης ανάγκης σε σούπερ μάρκετ, φούρνους, οπωροπωλεία και λοιπά καταστήματα τροφίμων. Το voucher δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αγορές καπνικών προϊόντων, αλκοόλ ή τυχερών παιχνιδιών.

Το voucher διαθέτει μοναδικό κωδικό ή barcode, μπορεί να είναι ψηφιακό ή εκτυπωμένο και χρησιμοποιείται μόνο για τρόφιμα και βασικά είδη ούτε καν μετρητά. Το ύψος της επιδότησης αναμένεται να ξεκινά από 40 ευρώ τον μήνα για μονοπρόσωπο νοικοκυριό και να αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των μελών και των προστατευόμενων παιδιών. Η πρώτη καταβολή στα τέλη Οκτωβρίου αναμένεται να περιλαμβάνει και αναδρομικά ποσά, ενώ στη συνέχεια οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται σε μηνιαία βάση.

Το τελικό ύψος της ενίσχυσης για κάθε δικαιούχο θα εξαρτηθεί από μια σειρά παραμέτρων, όπως:

τα εισοδηματικά κριτήρια,

τον αριθμό των μελών της οικογένειας,

τη διάρκεια ισχύος του προγράμματος.

Το συνολικό κόστος του προγράμματος υπολογίζεται σε περίπου 400 εκατ. ευρώ, με στόχο τη στήριξη περισσότερων από 200.000 ευάλωτων νοικοκυριών απέναντι στο αυξημένο κόστος διαβίωσης.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα οι τελικοί όροι, τα εισοδηματικά όρια και τα ακριβή ποσά, ενώ οι σχετικές κυβερνητικές αποφάσεις αναμένονται το επόμενο διάστημα.

Αναδρομικά ποσά

Αναδρομικές καταβολές που κυμαίνονται από 240 έως 1.200 ευρώ πρόκειται να λάβουν οι δικαιούχοι του Market Pass 2026. Το voucher τροφίμων επιστρέφει για την κάλυψη βασικών αναγκών διατροφής, με τις πληρωμές μέσω ΟΠΕΚΑ να δρομολογούνται για τον προσεχή Σεπτέμβριο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η αναδρομική ισχύς της επιδότησης μπορεί να αφορά διάστημα έως και 30 μηνών. Ενδεικτικά, για μηνιαία ενίσχυση 40 ευρώ, τα ποσά ορίζονται ως εξής:

6 μήνες αναδρομικά: 240€ (40€ × 6)

12 μήνες αναδρομικά: 480€ (40€ × 12)

18 μήνες αναδρομικά: 720€ (40€ × 18)

24 μήνες αναδρομικά: 960€ (40€ × 24)

30 μήνες αναδρομικά: 1.200€ (40€ × 30)

Η οριστικοποίηση των ποσών θα γίνει μέσω της σχετικής ΚΥΑ εντός του καλοκαιριού, οπότε και θα ανακοινωθεί το επίσημο χρονοδιάγραμμα πληρωμών. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του προγράμματος, τα ποσά θα πιστωθούν αναδρομικά για το διάστημα από την 1η Μαρτίου 2024 και μετά, καλύπτοντας το χρονικό κενό μέχρι την πλήρη ενεργοποίηση του νέου συστήματος ενίσχυσης, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει από το φθινόπωρο.