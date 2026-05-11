Η εκδήλωση που διοργανώνουν οι Κινήσεις Πολιτών που στηρίζουν τον πρώην πρωθυπουργό, θα αποτελέσει την «πρόβα τζενεράλε» για τον νέο πολιτικό φορέα που σύντομα θα γίνει και επίσημο πραγματικότητα- Ποιοι βουλευτές και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ θα παραβρεθούν.

Ένα μικρό δείγμα από τα πρόσωπα που βρίσκονται στο πλευρό του, αλλά και της ιδεολογικής πλατφόρμας πάνω στην οποία θα στηριχθεί στη νέα προσπάθεια που ξεκινάει με στόχο την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, που παρουσιάστηκε ο Αλέξης Τσίπρας, σήμερα, στις 19.00, στο θέατρο. «Ρεματιάς», στο Χαλάνδρι.

Το «πολύχρωμο» πάνελ

Το επιτελείο της Αλέξη Τσίπρα να βρίσκεται «επί ποδός πολέμου». Είναι προφανές ότι βρίσκονται στην τελική ευθεία, με στόχο να κλείσουν όλες οι εκκρεμότητες προκειμένου να προχωρήσει η δημιουργία του νέου κόμματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ολοκληρώνονται οι επαφές με τα νέα πρόσωπα και τελειώνει η κατάθεση των προγραμματικών θέσεων.

Πρόσωπα που επικοινωνούν συχνά με την Αλέξη Τσίπρα, αναφέρουν πως οι επόμενοι μήνες θα «ανήκαν» στα νέα στελέχη που θα βγουν μπροστά σε αυτή την υπόθεση και την οποία παρουσίασε αναλυτικά η «Καθημερινή», σε ρεπορτάζ του Αντώνη Αντζολέτου. Αυτά θα βρίσκονται μπροστά στις εκδηλώσεις, αυτά θα βγαίνουν σιγά, σιγά στα Μέσα Ενημέρωσης να μιλήσουν για το κόμμα.

Αρκετοί εξ αυτών, σύσφιξαν τις σχέσεις τους με την Αμαλία κατά τις παρουσιάσεις της «Ιθάκης» ανά την Ελλάδα, μέσα από το επιστημονικό συμβούλιο του Ινστιτούτου του πρώην πρωθυπουργού και από τις επαφές που πραγματοποίησαν οι στενοί του συνεργάτες. Και είναι πρόσωπα που προέρχονται από όλα τα «ρεύματα» του προοδευτικού χώρου και τα οποία φιλοδοξούν να εκφράσουν τον νέο φορέα.

Μπορεί να κυριαρχεί το «πράσινο» του ΠΑΣΟΚ, όμως το πάνελ που θα μιλήσει στο Χαλάνδρι, εκφράζει ακριβώς αυτή την «ποικιλομορφία» που θέλει να για το κόμμα του. Η Άννα Παπαδοπούλου και ο Κωνσταντίνος Αλεξάκος προέρχονται από τη Σοσιαλδημοκρατία, ο Χάρης Μαυρουδής και ο Σπύρος Δρίτσας από την Αριστερά.

Με το κεντρικό θέμα της εκδήλωσης δεν είναι η «Κυβερνώσα Αριστερά» της νέας εποχής, η συζήτηση δεν έχει στο επίκεντρο του Μανιφέστου, δηλαδή τις θεωρητικές και προγραμματικές πτυχές της σύγκλισης ριζοσπαστικής Αριστεράς, αριστερής Σοσιαλδημοκρατίας και Οικολογίας.

Παρόντες οι κορυφαίοι του ΣΥΡΙΖΑ

Όπως γίνεται ευκόλως αντιληπτό, μεγάλο ενδιαφέρον που έχουν και οι παρουσίες των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Από το Σάββατο, κιόλας, το Dnews.gr και τα «Παιχνίδια Εξουσίας» έχουν αποκαλύψει πως στο θέατρο «Ρεματιάς» στο Χαλάνδρι, δεν βρεθούν κορυφαία στελέχη της Κουμουνδούρου, όπως ο Κώστας Ζαχαριάδης.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, παρόντες δεν είναι και άλλοι πρωτοκλασάτοι του κόμματος, όπως η Όλγα Γεροβασίλη, ο Διονύσης Καλαματιανός, ο Συμεών Κεδίκογλου, ο Χάρης Μαμουλάκης, ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, ο Γιώργος Ψυχογιός, ο Γιώργος Καραμέρος και πολλοί. ακόμα, γεγονός που έχει ιδιαίτερη σημασία για την επόμενη ημέρα.

Μάλιστα, δεν αποκλείεται τις επόμενες ημέρες να υπάρξουν, καθώς αυξάνονται καθημερινά οι φωνές κορυφαίων στελέχων της Κουμουνδούρου που ζητούν να υπάρξουν –και θα υπάρξουν- πρωτοβουλίες από την πλευρά του Σωκράτη Φάμελλου, προς εκείνη της Αλέξης Τσίπρα, ώστε να αποσαφηνιστούν όλα τα ζητήματα σχετικά με το αύριο του χώρου.

