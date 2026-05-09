Αγχώδη προσπάθεια της Χαριλάου Τρικούπη να ταυτίζει τον πρώην πρωθυπουργό με τον... Μητσοτάκη!

Την ομιλία του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη θέλησε να σχολιάσει το ΠΑΣΟΚ και με ποιον τα... έβαλε; Με τον... Τσίπρα που του έχει βραχνάς τελευταία στη Χαριλάου Τρικούπη!

Διαβάζουμε από την ανακοίνωση:

«Εσχάτως ο κ. Μητσοτάκης επιστρατεύει ένα αφήγημα: ότι ''το ΠΑΣΟΚ πήρε τη σκυτάλη από τον ΣΥΡΙΖΑ''. Τα έχετε μπερδέψει, κ. Πρωθυπουργέ. Αποδειχτήκατε άριστος ακολουθώντας τα βήματα του προκατόχου σας στη χειραγώγηση των θεσμών, στις επιθέσεις στις ανεξάρτητες αρχές, στις συνταγματικές ακροβασίες, στο χάιδεμα των funds και στην αδυναμία να εγγυηθείτε στους πολίτες μια ασφαλή καθημερινή ζωή με αξιοπρέπεια. Γι' αυτό και αποζητάτε το σκιάχτρο του»!

Τι πετυχαίνει όμως με αυτό η ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη;

Πέραν του να μην καθίσταται πειστική ως προς την κριτική της προς την κυβέρνηση να δείχνει το άγχος της για την επανάκαμψη του Αλέξη Τσίπρα. Ταυτίζοντάς τον με τον... Μητσοτάκη! Ποιον προοδευτικό πολίτη να πείσει;

Τ.Τε.