Αναλυτικά όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση.

Με επίσημη ανακοίνωση το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ αναφέρθηκε στις δηλώσεις του Αδ. Γεωργιάδη, ο οποίος σχολίασε, μεταξύ άλλων, στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τετραήμερη εργασία.

Όπως είπε: «Ο κύριος Ανδρουλάκης 2,5 χρόνια τώρα, το μόνο θέμα για το οποίο μιλούσε πρωί, μεσημέρι, βράδυ, Πάσχα, Δεκαπενταύγουστο, Χριστούγεννα, Πρωταπριλιά, ήταν οι υποκλοπές.Έχει μας πει τις υποκλοπές σε κάθε είδους πτώση της ελληνικής γλώσσας. Η υποκλοπή της υποκλοπής την υποκλοπή κτλ. Πάμε τώρα στην ουσία. Αποφασίζει μετά από 3 χρόνια, μετά από 3 χρόνια, να κάνει την πρώτη του κυβερνητική πρόταση. Και είπε να κάνουμε, λέει, να εξετάσουμε την τεραήμερη εργασία», ανέφερε ο υπουργός Υγείας.

Η απάντηση του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ σε αυτές τις δηλώσεις είναι οι εξής:

«Πολλά νεύρα έχει ο κ. Γεωργιάδης τελευταία.

Τη μία θέλει να καταργήσει με ένα νόμο και ένα άρθρο την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, την άλλη στρέφεται ευθέως κατά συναδέλφων του υπουργών παίρνοντας θέση στην εσωκομματική κούρσα των δελφίνων της Νέας Δημοκρατίας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Χθες επέλεξε να αυτογελοιοποιηθεί εκ νέου.

Προπαγανδίζει ότι με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για 4ήμερη εργασία στις μεγάλες επιχειρήσεις για θέσεις έντασης διανοίας, -όπως προγραμματιστές, εργαζόμενοι σε marketing, HR, λογιστήρια-, θα κλείσουν τα νοσοκομεία, οι ταβέρνες και τα μανάβικα της χώρας (!).

Θα καθιερωθούν οι συνεντεύξεις του ως το 20λεπτο της πανελλαδικής διασκέδασης.

Πρέπει να είναι μαύρα τα μαντάτα από τις κυλιόμενες δημοσκοπήσεις της κυβέρνησης για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ.

Οι χλευασμοί και οι προσβολές του κ. Γεωργιάδη προς το πρόσωπο του πρώην Πρωθυπουργού, κ. Γιώργου Παπανδρέου, είναι άθλιοι.

Αποδεικνύουν πολύ απλά, ότι δεν έχει σοβαρά επιχειρήματα απέναντι στις ρηξικέλευθες προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την 4ημερη εργασία.

Εξάλλου, δεν περιμέναμε τίποτα διαφορετικό απο τον κ. Γεωργιάδη.

Και κάτι τελευταίο προς τον κ. Υπουργό: Να προσέξει την εμμονή του με τον Νίκο Ανδρουλάκη, δεν χρειάζεται να δείχνει το άγχος του. Προδίδεται. Τον αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας θα τον επιλέξει ο λαός. Και είναι το ΠΑΣΟΚ που θα σας στείλει στην αντιπολίτευση».