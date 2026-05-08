«Υπάρχουν τόσα ζητήματα διαφθοράς και η κυβέρνηση επιλέγει τη συγκάλυψη», είπε ο Κώστας Τσουκαλάς.

«Επί τρεις μήνες η κυβέρνηση παρουσίαζε ως περίπου “εθνική ντροπή” την κριτική της αντιπολίτευσης σχετικά με τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, ενώ τελικά βουλευτές της ίδιας έρχονται τώρα να υποστηρίξουν ακριβώς το ίδιο», είπε ο Κώστας Τσουκαλάς στο Mega αναφορικά με τις εξελίξεις γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις εσωκομματικές διαφοροποιήσεις στη Νέα Δημοκρατία.

«Η εικόνα που παρουσιάζει η κυβέρνηση κάθε άλλο παρά εικόνα συνοχής είναι. Όταν ο κ. Καραμανλής δεν συμμετέχει στο συνέδριο του κόμματος λόγω διαφωνιών, όταν ο κ. Σαμαράς έχει διαγραφεί και όταν κορυφαία στελέχη αλληλοαμφισβητούνται δημόσια, είναι σαφές ότι υπάρχει εσωτερική διαπραγμάτευση και κρίση στρατηγικής», πρόσθεσε.

Σχολιάζοντας τη στάση της κυβερνητικής πλειοψηφίας απέναντι στις υποθέσεις που σχετίζονται με τη διερεύνηση πιθανών ποινικών ευθυνών πολιτικών προσώπων, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για μια «διαρκή προσπάθεια αποφυγής του δικαστικού ελέγχου. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας λένε ουσιαστικά στον Πρωθυπουργό “στηρίζουμε την κυβέρνηση, αρκεί να μην ελεγχθεί κανείς” και ο Πρωθυπουργός φοβισμένος απαντά ότι δεν θα ελεγχθεί κανείς».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην περίπτωση της κας Αραμπατζή, επισημαίνοντας ότι «στις 5 Απριλίου ζητούσε η ίδια την άρση της ασυλίας της, ενώ τώρα η κυβέρνηση αρνείται ακόμη και τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής». Υπενθυμίζοντας, παράλληλα, ότι «στην περίπτωση των κ.κ. Καραμανλή και Τριαντόπουλου οδηγηθήκαμε σε προανακριτική επιτροπή επειδή το ζήτησε η αντιπολίτευση, παρότι η κυβέρνηση δήλωνε ότι είναι αθώοι. Σήμερα όμως εφαρμόζονται δύο μέτρα και δύο σταθμά».

Ο κ. Τσουκαλάς κατηγόρησε, επίσης, την κυβέρνηση ότι απαξιώνει συστηματικά τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τις ευρωπαϊκές πρακτικές.

«Δεν γίνεται να μιλάμε για μεταρρυθμίσεις και την ίδια στιγμή να συντηρούμε λογικές ρουσφετιού και αδιαφάνειας. Ό,τι είναι ευρωπαϊκό, η κυβέρνηση το οικτίρει. Οικτίρει την ευρωπαϊκή δικαιοσύνη, οικτίρει κάθε συζήτηση για σύγχρονες αλλαγές στην εργασία, όπως συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη. Αυτή δεν είναι κυβέρνηση, αυτή είναι η οπισθοδρομική κομπανία», τόνισε.

Ο εκπρόσωπος Τύπου σημείωσε ότι όταν ακούμε από την κυβέρνηση ότι δεν πρέπει να ελέγχεται κανείς επειδή επίκεινται εκλογές, αυτό συνιστά σαφή οπισθοδρόμηση:

«Είναι αδιανόητο, ενώ υπάρχουν τόσα ζητήματα διαφθοράς και σοβαρές αναφορές της ευρωπαϊκής δικαιοσύνης, η κυβέρνηση να επιλέγει τη συγκάλυψη αντί της διερεύνησης», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής αρκούν απλές ενδείξεις και όχι τελεσίδικες αποδείξεις, όπως προσπαθεί να παρουσιάσει η κυβέρνηση».

Αναφερόμενος, τέλος, σε θέματα καθημερινότητας και στα εργασιακά, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι «οι περισσότεροι νόμοι που παρουσιάστηκαν ως εκσυγχρονιστικές τομές απέτυχαν στην πράξη. Παρά τις fast track διαδικασίες στις συντάξεις, οι πολίτες συνεχίζουν να ταλαιπωρούνται από ένα δυσλειτουργικό και απρόσωπο κράτος. Αυτή είναι η πραγματική εικόνα του “επιτελικού κράτους” που διαφημίζει η κυβέρνηση».

