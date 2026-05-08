Μία από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής της φαίνεται να βιώνει η Γιώτα Τσιμπρικίδου, καθώς το πρωί της Παρασκευής 8 Μαΐου, έγινε μητέρα για πρώτη φορά φέρνοντας στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι.

Η είδηση έγινε γνωστή το πρωί της Παρασκευής μέσα από την εκπομπή της «Super Κατερίνα» και την δημοσιογράφο Έλενα Πολυκάρπου. Η ραδιοφωνική παραγωγός είχε φιλοξενηθεί στο πλατό πριν από λίγο καιρό όπου είχε παραχωρήσει μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην – τότε – επίσης έγκυο, Κατερίνα Καινούργιου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η Γιώτα Τσιμπρικίδου έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι, βάρους 2,870 γραμμαρίων. Όπως σημείωσε η δημοσιογράφος της εκπομπής ο διάδρομος του μαιευτηρίου έχει γεμίσει με δώρα, λουλούδια και αρκουδάκια για τη μαμά και το παιδάκι.

Μάλιστα, πριν από μερικούς μήνες μέσω ανάρτησης στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της κρατώντας τρυφερά την φουσκωμένη κοιλίτσα της.

