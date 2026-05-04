Η τρυφερή ανάρτηση της Αγγελικής Νικολούλη για το θάνατο της μητέρας της.

Έξι μήνες πέρασαν από όταν η μητέρα της Αγγελικής Νικολούλη έφυγε από τη ζωή, με την δημοσιογράφο – ερμηνεύτρια να μοιράζεται μερικά από τα πιο έντονα συναισθήματά της.

Η παρουσιάστρια της εκπομπής «Φως στο Τούνελ», έχασε τη μητέρα της την 1η Νοεμβρίου του 2025, με την ίδια να επιλέγει να κρατήσει κλειστά τα φώτα του Τούνελ εκείνη την εβδομάδα.

Με την επιστροφή της στις επαγγελματικές της δραστηριότητες, δεν έκρυψε τα έντονα συναισθήματά της ευχαριστώντας το κοινό για την κατανόηση. Σήμερα, Δευτέρα 4 Μαΐου, δημοσίευσε μία άκρως συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Στη φωτογραφία που μοιράστηκε η Αγγελική Νικολούλη με τους διαδικτυακούς της φίλους, απεικονίζεται η μητέρα της σε νεότερη ηλικία, ενώ στη λεζάντα της ανέφερε χαρακτηριστικά: «Πέρασαν έξι μήνες και όλα παραμένουν βουβά στο σπίτι μας το πατρικό... Μόνο τα λουλούδια σου άνθισαν και σου τα έφερα όλα... Μου λείπεις μανούλα μου...».

