Η μητρότητα και οι μαμάδες έχουν τη δική τους ξεχωριστή γιορτή που τιμάται κάθε χρόνο την δεύτερη Κυριακή του Μαΐου.

Η έλευση του Μαίου σηματοδοτεί και επίσημα την αντίστροφη μέτρηση για τον καθιερωμένο εορτασμό της Γιορτής της Μητέρας, μια μέρα υψηλού συμβολισμού που είναι αφιερωμένη στις απανταχού μητέρες ως ένδειξη αγάπης, εκτίμησης και ευγνωμοσύνης για τον ρόλο τους στην οικογένεια και την κοινωνία. Πρόκειται για μια γιορτή που δεν έχει σταθερή ημερομηνία, καθώς στις περισσότερες χώρες μεταξύ αυτών και στην Ελλάδα εορτάζεται παραδοσιακά τη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου κάθε έτους.

Γιορτή της Μητέρας: Πότε «πέφτει» φέτος

Για το 2026, η Γιορτή της Μητέρας θα τιμηθεί την Κυριακή 10 Μαΐου. Παιδιά όλων των ηλικιών κάθε δεύτερη Κυριακή του Μαΐου γιορτάζουν την γυναίκα που τους έφερε στη ζωή ή τους ανέθρεψε καθώς η μητρότητα έχει πολλαπλές εκφάνσεις. Όπως κάθε χρόνο έτσι φέτος η γιορτή θα τιμηθεί με εκδηλώσεις λατρείας, προσφοράς δώρων και ύμνους για τη μητρότητα και στον αδιάρρηκτο δεσμό μεταξύ μητέρας και παιδιών

Η ιδέα της γιορτής έχει ιστορικές ρίζες σε παλαιότερες τελετές και κινήματα που σχετίζονταν με τη μητρότητα και την ειρήνη, ενώ στη σύγχρονη μορφή της καθιερώθηκε ευρέως τον 20ό αιώνα. Σε κάθε περίπτωση η Γιορτη της Μητέρας παραμένει μια από τις πιο συμβολικές και συναισθηματικά φορτισμένες εορτές του έτους.