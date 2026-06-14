Δώδεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε συντριβή αεροσκάφους στο Μπάτλερ του Μιζούρι, σύμφωνα την τροχαία αυτοκινητοδρόμων της πολιτείας αυτής των ΗΠΑ.
Με ανάρτησή της η αστυνομική υπηρεσία τόνισε ότι το δυστύχημα συνέβη κοντά στο αεροδρόμιο Μπάτλερ Μεμόριαλ.
«Αυτή τη στιγμή, οι αναφορές δείχνουν ότι όλοι οι επιβαίνοντες (12 συνολικά) έχασαν τη ζωή τους», έγραψε η τροχαία σε ανάρτηση στο X.
{https://x.com/breaking911/status/2066213686281138494}
Εκπρόσωπος των τοπικών Αρχών, δήλωσε ότι το αεροπλάνο μετέφερε άτομα για ελεύθερη πτώση με αλεξίπτωτο.