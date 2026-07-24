Η λίμνη της Κίνας που δημιουργεί μια «οφθαλμαπάτη».

Μοιάζει με εικόνα βγαλμένη από παραμύθι ή- στην εποχή μας- με δημιούργημα της τεχνητής νοημοσύνης. Κι όμως, είναι πλάνα από λίμνη στην Κίνα.

Πρόκειται για δρόμο που περνά από τη λίμνη Pingtian, στην επαρχία Ανχουέι, της ανατολικής Κίνας. Τα σύννεφα που καθρεφτίζονται στο νερό δημιουργούν μια οφθαλμαπάτη και μοιάζει σαν τα αυτοκίνητα να κινούνται στον ουρανό, όπως φαίνεται στο βίντεο που αναδημοσίευσε το BBC.

{https://www.instagram.com/reel/DbJuXkTiiDt/}

Τα βίντεο από τη συγκεκριμένη λίμνη της Κίνας συχνά γίνονται viral και συγκεντρώνουν πολλά likes και σχόλια, αφού η ομορφιά της εικόνας καθηλώνει τον θεατή.