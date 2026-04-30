Η φυσική λίμνη στις πηγές του ποταμού Λούρου είναι μία πανδαισία χρωμάτων, που δυσκολεύεται κανείς να πιστέψει.

Ονομάζεται «το γαλάζιο μάτι της Ηπείρου» και όχι άδικα. Το βίντεο του Michael Miller το αποδεικνύει με τα πανοραμικά πλάνα που αποκαλύπτουν το μεγαλείο της φύσης.

Η λίμνη στις πηγές του ποταμού Λούρου είναι γνωστή και ως λίμνη Βηρού. Βηρός είναι η απότομη πτώση ποταμού, η ρουφήχτρα ή τα βαθιά νερά. Η λίμνη βρίσκεται στο 30ο χιλιόμετρο της παλιάς εθνικής οδού, Ιωαννίνων - Άρτας κοντά στο Τέροβο και στο χωριό Βουλιάστα. Η λίμνη βρίσκεται σε υψόμετρο 296 μέτρα, έχει σχήμα κυκλικό, με διάμετρο κάτι λιγότερο από 100 μέτρα, περίμετρο γύρω στα 300 μέτρα και μέγιστο βάθος 10,2 μέτρα.

Σύμφωνα με τους κατοίκους της περιοχής, η πιθανότερη αιτία σχηματισμού της λίμνης συνδέεται με υπόγειους καρστικούς αγωγούς, που επικοινωνούν με τον ποταμό Λούρο. Το νερό αναβλύζει καθαρό και διαυγές, δημιουργώντας ένα μοναδικό υδάτινο τοπίο. Γύρω από τη λίμνη, τα δεκάδες δέντρα κάνουν το τοπίο ακόμα πιο εντυπωσιακό. Άλλοτε το νερό μοιάζει καταγάλανο, άλλοτε τιρκουάζ, και άλλοτε βαθύ μπλε.

Οι πηγές του ποταμού Λούρου είναι ένα από τα κρυμμένα διαμάντια της Ηπείρου.

