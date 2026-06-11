Από τις αρχές Μαρτίου μέχρι σήμερα οι τιμές των υλικών που χρησιμοποιούνται στις κατασκευές έχουν αυξηθεί από 20% έως και 35%.

Ανησυχία για την πορεία των δημόσιων τεχνικών έργων εκφράζουν οι εργοληπτικές οργανώσεις ΠΕΔΜΕΔΕ, ΠΕΣΕΔΕ και ΣΑΤΕ, οι οποίες με κοινή επιστολή προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ζητούν άμεση παρέμβαση για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τις συνεχείς ανατιμήσεις στα κατασκευαστικά υλικά.

Στην επιστολή τους προς τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα και τον γενικό γραμματέα Υποδομών Δημήτρη Αναγνώπουλο, οι εκπρόσωποι του κλάδου κάνουν λόγο για συνθήκες «ανωτέρας βίας» που έχουν διαμορφωθεί στα δημόσια έργα εξαιτίας της κρίσης στη Μέση Ανατολή και των επιπτώσεών της στην αγορά των πρώτων υλών.

Όπως επισημαίνουν, από τις αρχές Μαρτίου μέχρι σήμερα οι τιμές των υλικών που χρησιμοποιούνται στις κατασκευές έχουν αυξηθεί από 20% έως και 35%, ενώ τα ισχύοντα τιμολόγια εξακολουθούν να βασίζονται σε παρωχημένα δεδομένα που δεν ανταποκρίνονται στις σημερινές συνθήκες της αγοράς. Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με τις εργοληπτικές οργανώσεις, διαταράσσει την οικονομική ισορροπία των συμβάσεων και δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για την ομαλή εκτέλεση των έργων και την τήρηση των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων.

Παράλληλα, προειδοποιούν ότι η κατάσταση μπορεί να επηρεάσει την ολοκλήρωση κρίσιμων υποδομών που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα, εφόσον δεν ληφθούν άμεσα μέτρα στήριξης.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, οι οργανώσεις ζητούν την ενεργοποίηση της νομοθετικής πρόβλεψης για την αναπροσαρμογή των συντελεστών αναθεώρησης των τιμών, καθώς και τη δημιουργία ειδικού μηχανισμού αποζημίωσης για την άσφαλτο και τα λοιπά παράγωγα πετρελαίου, με στόχο τη διασφάλιση της απρόσκοπτης υλοποίησης των δημόσιων έργων σε ολόκληρη τη χώρα.