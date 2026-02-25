Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών σημείωσε ετήσια αύξηση 2,3% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2025.

Σημαντικές αυξήσεις σε επιμέρους κατηγορίες οικοδομικών υλικών κατέγραψε η Ελληνική Στατιστική Αρχή για τον Ιανουάριο του 2026, παρά τη γενικότερη επιβράδυνση του ρυθμού ανόδου του συνολικού κόστους κατασκευής νέων κατοικιών.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών σημείωσε ετήσια αύξηση 2,3% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2025, έναντι 4,4% που είχε καταγραφεί ένα χρόνο νωρίτερα, γεγονός που υποδηλώνει αποκλιμάκωση των πιέσεων σε μακροσκοπικό επίπεδο, χωρίς ωστόσο να λείπουν οι έντονες ανατιμήσεις σε συγκεκριμένα υλικά .

Τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση παρουσίασε το νερό, με άνοδο 9,3%, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στις αναπροσαρμογές τιμολογίων των εταιρειών ύδρευσης και επηρεάζει άμεσα το συνολικό κόστος των εργοταξίων. Ακολούθησαν οι αγωγοί χαλκού, με αύξηση 6,7%, αντανακλώντας τη διεθνή άνοδο των τιμών των μετάλλων και τη συνεχιζόμενη ζήτηση για ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Ισχυρές αυξήσεις καταγράφηκαν επίσης στο έτοιμο σκυρόδεμα, το οποίο ενισχύθηκε κατά 4,0%, καθώς και στα κουφώματα αλουμινίου, με άνοδο 3,8%, επηρεαζόμενα από το ενεργειακό κόστος και τις τιμές πρώτων υλών.

Ανατιμήσεις της τάξης του 3,5% σημειώθηκαν στα τούβλα και στους πίνακες διανομής ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ τα πλακίδια δαπέδου και τοίχου κατέγραψαν αύξηση 2,7%.

Ανοδικά κινήθηκαν επίσης οι τιμές των ηλιακών θερμοσιφώνων, με αύξηση 2,4%, καθώς και του τσιμέντου, που ενισχύθηκε κατά 2,0%, επιβαρύνοντας περαιτέρω το κόστος των βασικών δομικών εργασιών. Στον αντίποδα, περιορισμένη μείωση 0,3% καταγράφηκε στον σίδηρο οπλισμού, στοιχείο που λειτούργησε συγκρατητικά για τον συνολικό δείκτη .

Σε μηνιαία βάση, ο Γενικός Δείκτης αυξήθηκε κατά 0,4% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2025, με τις μεγαλύτερες μεταβολές να εντοπίζονται στα κουφώματα αλουμινίου και στο τσιμέντο. Παρά τις επιμέρους έντονες αυξήσεις, ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2025 – Ιανουαρίου 2026 παρουσίασε άνοδο 2,7%, έναντι 5,5% του προηγούμενου δωδεκαμήνου, επιβεβαιώνοντας τη σταδιακή αποκλιμάκωση των ανατιμήσεων στον κλάδο των κατασκευών, χωρίς όμως να εξαλείφεται η πίεση σε κρίσιμα υλικά υψηλής βαρύτητας για το τελικό κόστος κατοικίας .