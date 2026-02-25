Η Ζωή Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε διμέτωπη επιθεση σε Άδωνι Γεωργιάδη και Δημήτρη Μαρκόπουλο.

Σε μετωπική αντιπαράθεση ήρθαν στη Βουλή ο Δημήτρης Μαρκόπουλος με την Ζωή Κωνσταντοπούλου κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για την άρση ασυλίας του βουλευτή της ΝΔ μετά από μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση που κατέθεσε εναντίον του ο Στέφανος Κασσελάκης.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, στη σκιά των επεισοδίων στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας εξαπέλυσε διμέτωπη επιθεση σε Άδωνι Γεωργιάδη και Δημήτρη Μαρκόπουλο.

«Κύριε Μαρκόπουλε, ήσασταν στο πλευρό Γεωργιάδη, στη τραμπούκικη επέλαση στο νοσοκομείο. Είναι τα αστυνομικά όργανα ιδιωτική υπηρεσία του νοσταλγού της Χούντας, αρνητή του Ολοκαυτώματος Άδωνη Γεωργιάδη; Γιατί δείχνατε εργαζόμενους σαν καταδότης; Δένετε πισθάγκωνα ιατρούς για να τους επιτιμά σαν χιτλερίσκος ο Γεωργιάδης;», τόνισε η κ. Κωνσταντοπούλου σημειώνοντας πως το σημερινό αίτημα για άρση ασυλίας του είναι «ήσσον» και «παραχυνίδα», «σε σχέση με όσα έχει διαπράξει».

Η πρόεδρος της Πλεύσης έβαλε στο στόχαστρο και τους Γιώργο Φλωρίδη και Δημήτρη Καιρίδη, λέγοντας ότι «σαν πιτσουνάκια συζητούσαν πως θα διαχειριστούν τις επιχειρήσεις μπαζωμάτων».

Παίρνοντας το λόγο ο Δημήτρης Μαρκόπουλος εξαπέλυσε σκληρή επίθεση στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, εγκαλώντας την για «ρουβικωνοποίηση» και μπαχαλοποίηση της Βουλής.

«Δεν χρειάζεται δικηγόρο ο κύριος Κασσελάκης που να έχει αγαπημένους πελάτες βιαστές με τυρόπιτες. Το μπάχαλο στην Ελλάδα έχει βρει την αρχηγό του. Με ανοχή, ενδεχομένως προτροπή σας, μπήκε στη Βουλή για πρώτη φορά ο Ρουβίκωνας», είπε αρχικά.

«Είναι statesman ο Βασίλης Λεβέντης μπροστά σας! Είστε φαιδρή πολιτικά. Δεν θα περάσει το μπάχαλο και η «ρουβικωνοποιήση» της Βουλής. Είστε πολιτική χούλιγκαν!», πρόσθεσε καταγγέλοντας την Ζωή Κωνσταντοπούλου.