«Στα δύο χρόνια που ήμουν υπουργός Υγείας δεν μου έτυχε ποτέ τέτοιο πράγμα», τόνισε ο πρόεδρος της Βουλής.

Διακριτικό ήταν το «άδειασμα» του Νικήτα Κακλαμάνη στον Άδωνι Γεωργιάδη, με αφορμή το περιστατικό στο νοσοκομείο Νίκαιας κατά την πρόσφατη επεισοδιακή επίσκεψη του υπουργού Υγείας.

Μιλώντας στη Ράνια Τζίμα για το in.gr, ο πρόεδρος της Βουλής αρχικά είπε πως «Θεωρώ απαράδεκτο ο οποιοσδήποτε εργαζόμενος σε ένα νοσοκομείο να λέει δεν επιτρέπω στον υπουργό να μπει στο νοσοκομείο», επισημαίνοντας ωστόσο με νόημα ότι «στα δύο χρόνια που ήμουν υπουργός Υγείας δεν μου έτυχε ποτέ τέτοιο πράγμα».

Στη συνέχεια, σχολιάζοντας τη συμπεριφορά του Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος αναφερόμενος στη διαμαρτυρία του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου μίλησε για «κομμουνιστές», τόνισε: «Εάν ο Άδωνις σταματούσε εκεί, στο ότι κύριοι, όποιοι και αν είστε - δεν είναι ανάγκη να ονοματίζεις, είναι της τάδε πολιτικής χροιάς ή όχι - δεν μπορείτε να απαγορεύσετε σε έναν υπουργό να μπαίνει στον χώρο ευθύνης της δουλειάς του, θα είχε όλα τα δίκια με το μέρος του. Αλλά ο Άδωνις λόγω χαρακτήρα είναι εκρηκτικός. Χάνει πολλές φορές το δίκιο του ενώ το έχει».

Ο πρόεδρος της Βουλής καταδίκασε το γεγονός ότι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε γιατρό, μέσα στο νοσοκομείο, φέρνοντάς τον... ενώπιον του υπουργού Υγείας: «Ναι, ως γιατρός και ως πολίτης, δεν μου άρεσε η εικόνα ότι βάζουμε χειροπέδες σε έναν γιατρό μέσα στο νοσοκομείο. (...) Δεν έπρεπε να μπουν καν χειροπέδες. Δεν μου άρεσε, χωρίς "ναι μεν, αλλά" και χωρίς αστερίσκους».

{https://twitter.com/Marka2free/status/2026381199963476156}