Εδώ και πέντε ημέρες, ο υπουργός Υγείας «περιοδεύει» στις εκπομπές, υποστηρίζοντας ότι δέχτηκε χτυπήματα και φτυσιές από τον παθολόγο του Γενικού Κρατικού Νικαίας, Δημήτρη Ζαζιά!

Ούτε μία, ούτε δύο, αλλά τρεις διαφορετικές εκδοχές για τα όσα διαδραματίστηκαν στο νοσοκομείο της Νίκαιας, την περασμένη Πέμπτη, έχει δώσει ως σήμερα ο Άδωνις Γεωργιάδης. Αυτή τη φορά, το «σενάριο» για την επίθεση που καταγγέλλει ότι δέχθηκε από γιατρό του νοσοκομείου, το μετέφερε σε άλλο χρόνο και τόπο - σε σχέση πάντα με τον πρώτο ισχυρισμό του.

Τα λεγόμενα του υπουργού Υγείας, προκαλούν την έντονη αντίδραση σύσσωμης της αντιπολίτευσης, που χρησιμοποιεί σκληρότατους χαρακτηρισμούς εναντίον του, ενώ το Μέγαρο Μαξίμου, δείχνει τον στηρίζει ανεπιφύλακτα και να αποδέχεται πλήρως τους –νέους- ισχυρισμούς του.

«Με χτύπησε στο πλάι»

Εδώ και πέντε ημέρες, ο υπουργός Υγείας «περιοδεύει» στις τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές, υποστηρίζοντας ότι δέχτηκε χτυπήματα και φτυσιές από τον παθολόγο του Γενικού Κρατικού Νικαίας, Δημήτρη Ζαζιά.

Το πρωί της Τετάρτης, η «περιοδεία» του συνεχίστηκε στον Σκάι. Και εκεί, προσπάθησε να δώσει μια νέα διάσταση στο επεισόδιο, όπου πρωταγωνίστησε κατά την έντονη διαμαρτυρία γιατρών και νοσηλευτών, οι οποίοι ζητούσαν την ενίσχυση της δημόσιας Υγείας.

Όπως ανέφερε αυτή τη φορά, δέχτηκε χτύπημα στο χέρι, στην πλαϊνή είσοδο του νοσοκομείου. «Δεν λέω στην ανάρτηση μου ότι με χτύπησε σε αυτό το πλάνο. Εγώ γράφω εδώ που έγινε το χτύπημα (…) Στο πλάι είπα, όχι μπροστά (…) Λέω στο χέρι», ισχυρίστηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Μάλιστα, καταφέρθηκε εναντίον της ιστοσελίδας «Ελληνικά Hoaxes» -που ελέγχουν και διασταυρώνουν ψευδείς ειδήσεις και ισχυρισμούς στη δημόσια σφαίρα- δηλώνοντας πως «κατέρριψαν» έναν ισχυρισμό που ο ίδιος ουδέποτε έκανε, ότι δηλαδή χτυπήθηκε στο κεφάλι.

Ωστόσο, ακόμα και αν κάποιος καλή τη πίστει δεχθεί τη νέα εκδοχή του κ.Γεωργιάδη, δύσκολα θα μπορούσε να έχει δεχθεί το χτύπημα από τον Δημήτρη Ζαζιά. Διότι στα πλάνα από το συγκεκριμένο σημείο που έδειξε ο Σκάι, στην εκπομπή «Αταίριαστοι» από το σημείο που ισχυρίζεται ότι χτυπήθηκε ο υπουργός, ο συγκεκριμένος γιατρός εμφανίζεται μπροστά του και όχι στο πλάι.

«Ο Ζαζιάς και αυτοί είναι μπουλούκι, έχει έρθει και στο πλάι, δεν το έχω δει όλο το πλάνο. Εγώ έχω φάει το χτύπημα στο χέρι, ήδη. Και μπαίνοντας εκεί, τρώω και τη ροχάλα», ισχυρίστηκε ο υπουργός, προσπαθώντας να εξηγήσει τη «μεταφορά» του γιατρού από το ένα σημείο στο άλλο.

«Με χτύπησε και με έφτυσε»

Την Πέμπτη, όταν και η ένταση χτύπησε «κόκκινο» στο νοσοκομείο της Νίκαιας, μέσα στους χώρους του, ο Άδωνις Γεωργιάδης έδειξε τον γιατρό στους αστυνομικούς, ζητώντας να συλληφθεί – όπως ακούγεται ξεκάθαρα σε βίντεο που είδε το «φως» της δημοσιότητας.

Αυτή ήταν και η πρώτη, εν θερμώ εκδοχή του υπουργού. Πως ο Δημήτρης Ζαζιάς τον χτύπησε και τον έφτυσε. Το είπε και ο ίδιος, το είπε και ένας εκ των ανθρώπων που τον συνόδευαν στην περιοδεία του. Το που χτυπήθηκε και το πως, δεν έχει εκείνη τη στιγμή διευκρινιστεί. Στη συνέχεια, ωστόσο, ο υπουργός Υγείας δεν μηνύει τον γιατρό – «παράληψη» για την οποία δήλωσε πως μετάνιωσε.

Μέσα, όμως, στο νοσοκομείο, συντελέστηκε ακόμα μια απαράδεκτη πράξη, καθώς ο κ.Ζαζιάς εμφανίστηκε πισθάγκωνα δεμένος με χειροπέδες ενώπιον του κ.Γεωργιάδη, ο οποίος του φώναζε σε έντονο ύφος. Μάλιστα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης χρησιμοποίησαν πολύ σκληρούς χαρακτηρισμούς για το ύφος, αλλά και για το περιεχόμενο της υπουργικής «επίπληξης».

Την ίδια, πάντως, εκδοχή επικαλέστηκε και όταν τα «αίματα» ηρέμησαν. Μάλιστα, προχώρησε σε ανάρτηση, στην οποία παρουσίασε ένα στοπ καρέ, κατά το οποίο φαίνονταν ο γιατρός να προσπαθεί να τον χτυπήσει. Ολόκληρο το βίντεο, διέψευσε πανηγυρικά τον ισχυρισμό του, με αποτέλεσμα σύσσωμη η αντιπολίτευση να τον χαρακτηρίσει «ψεύτη».

«Δεν μπορεί ο υπουργός να κινείται με γραφικότητες και να μιλάει για δράκουλες και να πουλάει αντικομμουνισμό. Μου φαίνεται ότι πιο νωρίς θα δούμε την ταινία του Μπραντ Πιτ, που γυρίζεται τώρα στην Ύδρα, από το βίντεο του κ. Γεωργιάδη», δήλωσε στον Real FM, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.

Ιδιαίτερα «καυστικός» ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, που σε ανακοίνωση του τον χαρακτηρίζει «ψεύτη», κατηγορώντας τον ότι «λέει ψέματα με μεγαλύτερη ευκολία από ότι αναπνέει». Μάλιστα, μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο Διονύσης Τεμπονέρας υποστήριξε πως αν κάποιος πρέπει να κάνει μήνυση σε αυτή την υπόθεση, αυτός είναι ο κ.Ζαζιάς, διότι όπως σημείωσε, ο υπουργός διακινεί εναντίον του fake news.

«Δεν με πέτυχε»

Ο Άδωνης Γεωργιάδης, είχε φροντίσει ενδιάμεσα να δώσει και μια τρίτη εκδοχή. Σε αυτή, ο γιατρό έριξε εναντίον του γροθιά –η οποία επέμεινε ότι φαίνεται σε βίντεο- αλλά αστόχησε!

«Στέκεται μαζί με άλλους, μου μπλοκάρουν δια της βίας την είσοδο σε ένα Νοσοκομείο που έχω όλο το δικαίωμα να πάω και σε αυτό το βίντεο σηκώνει την γροθιά του να με κτυπήσει και αστοχεί…το έγκλημα μου σε αυτό το βίντεο, είναι ότι σε αυτό δεν με πέτυχε. Θα κάτσω στην επόμενη μου επίσκεψη εκεί να με κτυπήσουν on camera για να είναι χαρούμενη η φίλη μου η Αναστασία», ανέφερε σε ανάρτηση του, την Κυριακή.

Μέχρι τότε, επέμενε ότι υπάρχει βίντεο που δείχνει τον κ.Ζαζιά να προσπαθεί να τον χτυπήσει. Μάλιστα, μιλώντας σε εκπομπή του Mega και στην Αναστασία Γιάμαλη (η οποία είναι η Αναστασία που αναφέρει στην παραπάνω ανάρτηση, που δήθεν θα ήταν χαρούμενη αν τον είχε πετύχει η γροθιά – που δεν δέχθηκε, σύμφωνα τουλάχιστον με το βίντεο) είχε υποσχεθεί να δώσει στη δημοσιότητα το βίντεο που δέχεται το χτύπημα.

Έκτοτε, πέρασαν τέσσερις ημέρες και βίντεο ακόμα δεν είδαμε. Πιθανότατα, διότι δεν υπάρχει κάποιο που να δείχνει τον γιατρό να προχωράει σε τέτοια κίνηση…

Στήριξη από Μαξίμου και ΝΔ

Πάντως, ο υπουργός Υγείας βρίσκει στήριγμα τόσο από κυβερνητικά στελέχη, όσο και παράγοντες της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι τον καλύπτουν πλήρως, κάνοντας λόγο για «σκηνές βίας» που ντροπιάζουν τη δημοκρατία.

Μάλιστα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υιοθέτησε πλήρως τη νέα εκδοχή Γεωργιάδη για το χτύπημα στην πλαϊνή είσοδο του νοσοκομείου, σημειώνοντας πως «δεν μπορούμε να εξισώνουμε –όπως το είπαμε και σε άλλη περίπτωση πριν από λίγες εβδομάδες- τον θύτη με το θύμα».