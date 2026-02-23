Αναλυτικά όσα τόνισε σε τηλεοπτική συνέντευξή του.

Ο Γραμματέας της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέργιος Καλπάκης, μιλώντας την Καθαρή Δευτέρα 23/2/2026, στην εκπομπή «Αταίριαστοι» στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ με τους δημοσιογράφους Γιάννη Ντσούνο και Χρήστο Κούτρα, σχολίασε τα ζητήματα της επικαιρότητας, τονίζοντας μεταξύ άλλων, πως: «Ο υπουργός Υγείας έχει ξεφύγει τον τελευταίο καιρό και καλό θα ήταν να τον συγκρατήσει ο κύριος Μητσοτάκης, από τη στιγμή που ο ίδιος δεν μπορεί να συγκρατηθεί μετά και τις αποκαλύψεις των τελευταίων ημερών. Αποδείχτηκε ότι δεν έλεγε αλήθεια όλες τις προηγούμενες ημέρες, όταν ισχυριζόταν ότι δέχτηκε επίθεση, ενώ έχει συμβεί το ακριβώς αντίθετο».

Διαβάστε αναλυτικά:

Για τις αντιδράσεις από την παρουσία του Άδωνι Γεωργιάδη στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας:

- Ο υπουργός Υγείας έχει ξεφύγει τον τελευταίο καιρό και καλό θα ήταν να τον συγκρατήσει ο κύριος Μητσοτάκης, από τη στιγμή που ο ίδιος δεν μπορεί να συγκρατηθεί μετά και τις αποκαλύψεις των τελευταίων ημερών. Αποδείχτηκε ότι δεν έλεγε αλήθεια όλες τις προηγούμενες ημέρες, όταν ισχυριζόταν ότι δέχτηκε επίθεση, ενώ έχει συμβεί το ακριβώς αντίθετο.

- Ο κ. Γεωργιάδης έκανε στην πραγματικότητα μια εισβολή, δεν έκανε μια επίσκεψη. Γιατί να πηγαίνει ένας υπουργός στον χώρο ευθύνης του με αυτή τη συνοδεία, δύο σειρές αστυνομικούς με κράνη; Δεν το λες και επίσκεψη. Αν πήγαινε χωρίς την αστυνομική συνοδεία, ενδεχομένως να μη γινόταν και τίποτα, δεν θα γίνονταν επεισόδια.

- Ο κ. Γεωργιάδης επιδιώκει την ένταση. Όχι τώρα μόνο, όλο το προηγούμενο διάστημα. Πηγαίνει, ειρωνεύεται τους γιατρούς, ανεβάζει μετά βιντεάκια στα social media, τα αναπαράγει η «Ομάδα Αλήθειας» και δημιουργείται συνεχώς ένα τέτοιο σκηνικό. Δεν πηγαίνει με διάθεση συζήτησης και αντιμετώπισης των προβλημάτων. Και να προσέχουμε λίγο για ποιους ανθρώπους μιλάμε. Μιλάμε για τους ήρωες του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι μπήκαν με άριστα στην Ιατρική, έχουν σπουδάσει πάρα πολλά χρόνια, δεν είναι τίποτα «περίεργοι». Και το λέω γιατί στο δημόσιο διάλογο γίνεται μια προσπάθεια απαξίωσής τους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

- Έχει υπάρξει τέτοια ένταση με άλλον υπουργό, αυτής της κυβέρνησης, το προηγούμενο διάστημα; Και έχει περάσει και πιο δύσκολα το ΕΣΥ, με την πανδημία και όλα όσα ζήσαμε. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό το σκηνικό συνεχώς με τον Γεωργιάδη; Επειδή ο κ. Γεωργιάδης νομίζει ότι επιδίδεται σε έναν αντικομμουνιστικό αγώνα. Νομίζει ότι είμαστε στον εμφύλιο. Αυτό το κλίμα πρέπει να εκλείψει από την πολιτική ζωή του τόπου.

- Θεωρώ ότι μια μεγάλη κατάκτηση του πολιτικού συστήματος, το γεγονός ότι ζήσαμε την πιο ειρηνική και πιο δημοκρατική περίοδο της ιστορίας μας από το 1974 και μετά, οφείλεται στο ότι από τη μια η Νέα Δημοκρατία αναγνώρισε το Κομμουνιστικό Κόμμα και από την άλλη το ΠΑΣΟΚ το 1982 αναγνώρισε την Εθνική Αντίσταση. Το πολιτικό σύστημα προχώρησε με μία συνεννόηση, με πολιτικούς κανόνες, αφήνοντας πίσω τα πάθη και τους διχασμούς του παρελθόντος.

- Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, με ευθύνη κυρίως της Νέας Δημοκρατίας, έχουν μπει στο επίκεντρο της πολιτικής ζωής της χώρας άνθρωποι στους οποίους προφανώς δεν αρέσει αυτό που λέμε «εθνική συμφιλίωση». Κι έτσι υπάρχει αυτός ο διχασμός κι αυτή η επιστροφή στο παρελθόν.

- Το γεγονός ότι έχει επανέλθει δυνατά και με έναν συγκλονιστικό τρόπο στο δημόσιο διάλογο η θυσία των κομμουνιστών, των αριστερών στην Εθνική Αντίσταση, με αφορμή την αποκάλυψη των φωτογραφιών με τους 200 της Καισαριανής, μάλλον δεν αρέσει σε αυτούς οι οποίοι έχουν τέτοιες απόψεις, τους έχει ενοχλήσει. Και δεν αναφέρομαι στην κυβέρνηση συνολικά, δεν τους τσουβαλιάζω όλους.

- Ξέρετε τι είναι να έχεις αφιερώσει όλη σου την πολιτική ζωή - δυο δεκαετίες - να λες πόσο κακή είναι η Αριστερά, πόσο κακοί είναι οι κομμουνιστές και τι κακό η Αριστερά, να είσαι αυτή τη στιγμή κυρίαρχος στο πολιτικό σκηνικό, αφού η Αριστερά είναι διασπασμένη για τους δικούς της λόγους, και ένα πρωί να σου χτυπάει η Ιστορία την πόρτα με ένα τέτοιο τρόπο και να έρχεται ξανά στο επίκεντρο ο αγώνας των αριστερών και των κομμουνιστών; Δεν είναι εύκολο να το διαχειριστούν. Γιατί βλέπω τον κ. Γεωργιάδη, την κ. Λατινοπούλου και άλλους, να βγαίνουν και να δείχνουν ότι ενοχλούνται από όλη αυτή τη συζήτηση.

- Κάποιοι προσπαθούν να επαναφέρουν στον δημόσιο διάλογο μια εμφυλιοπολεμική λογική. Πρέπει να την αφήσουμε πίσω. Και έχει ευθύνη ο κ.Μητσοτάκης να βάλει το όριο.

Για τις δημοσκοπήσεις και τον κατακερματισμό στην κεντροαριστερά:

- Βρισκόμαστε σε ένα αδιέξοδο και υπάρχουν ευθύνες. Δεν είναι δυνατόν η Νέα Δημοκρατία από το 41% να έχει πέσει εκεί που έχει πέσει, αλλά να παραμένει πρώτη στις δημοσκοπήσεις. Και κοιτάξτε την αντίφαση: ρωτάς τον κόσμο αν θέλει πολιτική σταθερότητα ή πολιτική αλλαγή, ένα ποσοστό πάνω από 60% ζητάει πολιτική αλλαγή, και την ίδια ώρα αυτό το αίτημα να μην μπορεί να το εκφράσει κάποιος. Αυτό είναι αδιέξοδο και οφείλεται στον κατακερματισμό στον χώρο της Κεντροαριστεράς. Η απάντηση στη Νέα Δημοκρατία πρέπει να είναι προοδευτική. Δεν θέλω η απάντηση να είναι ούτε από την ακροδεξιά, ούτε από την κυρία Καρυστιανού, ούτε από τέτοιες λογικές.

- Στις επόμενες εκλογές, το έχει πει επανειλημμένα και ο Σωκράτης Φάμελλος, πρέπει να υπάρξει ένας ισχυρός προοδευτικός πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, στη διαμόρφωση του οποίου μπορούν να συμβάλλουν ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, η Νέα Αριστερά, το ΠΑΣΟΚ και ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο σε όλη αυτή την υπόθεση. Δηλαδή κόμματα, στελέχη, πολιτικές δυνάμεις που αντιλαμβάνονται την ευθύνη και μπορούν να βάλουν κάτω ένα πρόγραμμα προοδευτικής διακυβέρνησης της χώρας. Λείπει όμως η πολιτική βούληση αυτή τη στιγμή και δεν έχουμε και πολύ χρόνο ακόμα.