Η γνωστή stand-up comedian, μεταξύ άλλων, μίλησε για την παρουσίαση του Sing For Greece.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα» βρέθηκε την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου η Κατερίνα Βρανά.

Η γνωστή stand-up comedian, μεταξύ άλλων, μίλησε για την παρουσίαση του Sing For Greece, αλλά και για τη ζωή της, έπειτα από το σοβαρό ζήτημα υγείας που αντιμετώπισε.

Μιλώντας για τον Εθνικό Τελικό της Eurovision, η Κατερίνα Βρανά ανέφερε: «Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό, δεν φαντάζεσαι. Και που έγινε στην κρατική τηλεόραση και σε κάτι τόσο μεγάλο. Το είχα τεράστιο άγχος. Ήξερα ότι έπρεπε να αποδείξω πως δεν είμαι εκεί λόγω κάποιας συμβολικής κίνησης συμπερίληψης. Ότι είμαι εκεί, επειδή είμαι καλή στη δουλειά μου. Το είχα πολύ άγχος. Όταν δάκρυσα, επειδή είχα ψεύτικες βλεφαρίδες και είχα τουφίτσες, που φεύγουν εύκολα σκέφτηκα ότι αν μου φύγει θα είμαι σαν αράχνη και θα λένε: “Η παρουσιάστρια που της φεύγουν οι βλεφαρίδες”».

Όσον αφορά τα όσα είπε στον αέρα, η Κατερίνα Βρανά σημείωσε: «Πολλά ήταν αυθόρμητα που μας βγήκαν εκείνη τη στιγμή. Μερικά κάναμε τσεκ με την παραγωγή αν μπορώ να τα πω, μου ήρθαν εκείνο το βράδυ και σε break τους ρώτησα αν είναι εντάξει και περνάει. Άλλα μου ήρθαν εκείνη την ώρα και προσπάθησαν να τα κρατήσω όσο πιο υπονοούμενα γίνεται. Μερικές φορές απέτυχα παταγωδώς. Ήταν δύσκολο γιατί έχω συνηθίσει να παίζω σε live κοινό, είχα 850 άτομα live και τώρα έπρεπε να παίζω σε κάμερα. Το μυαλό μου σε κάποια φάση ξεχνούσε ότι υπήρχε κάμερα. Η ατμόσφαιρα ήταν ηλεκτρική, ο κόσμος μας φώναζε θετικά!».

«Μερικά πράγματα γίνονται και δεν έχουμε περιθώρια βελτίωσης. Εμένα δεν ξέρουμε πόσο θα έχει αλλά από προσωπική εμπειρία ξέρω ότι μπορείς να χαρείς τη ζωή σου σε όποια κατάσταση κι αν είσαι. Εκτός από πολύ λίγες οριακές καταστάσεις. Εγώ έχω γεμίσει τη ζωή μου με μικρές χαρές. Λατρεύω το κρεβάτι και μέσα στον covid αγόρασα πολλά σεντόνια. Λατρεύω τα σκουλαρίκια, τα βραχιόλια, αξεσουάρ. Το έχω λιώσει. Και μέσα στο σπίτι θα ντυθώ σαν να βγαίνω. Λατρεύω το φαΐ και αυτό που έπαθα ήταν στο έντερο. Πήγαν να μου πουν ότι δεν πρέπει να φάω. Είπα: “Αυτό κομμένο. Βρείτε τρόπο να είμαι καλά και να τρώω ό,τι θέλω” και μου είπαν όχι στα γαλακτοκομικά», εξήγησε σε άλλο σημείο η Κατερίνα Βρανά.

«Είναι σημαντικό όπως είναι η ζωή μου τώρα, να κάνω πράγματα που με γεμίζουν. Ένα από αυτά είναι η δουλειά μου. Ανεβαίνω στη σκηνή και γεμίζω ως άνθρωπος», κατέληξε η Κατερίνα Βρανά.