Στην τελική ευθεία μπαίνει η διαδικασία της νέας αύξησης των κατώτατων αποδοχών από την 1η Απριλίου με το πιο αισιόδοξο σενάριο να κάνει λογο για κατώτατο μισθό από 930 έως 950 ευρώ μεικτά, από τα 880 ευρώ που ισχύουν σήμερα. Η διαδικασία βρίσκεται σε τελική φάση, με την κυβέρνηση να έχει τον τελικό λόγο, έπειτα από διαβούλευση με κοινωνικούς εταίρους και επιστημονικούς φορείς.

Η επικείμενη αύξηση αφορά άμεσα περίπου 575.684 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα και 600.000 δημόσιους υπαλλήλους, καθώς ο κατώτατος μισθός αποτελεί πλέον ενιαία βάση υπολογισμού και για το Δημόσιο.

Σενάριο 1 – Μετριοπαθής αύξηση (~4%)

Η πλειονότητα των κοινωνικών εταίρων και επιστημονικών φορέων προτείνει μια αύξηση κοντά στο 4%, περίπου 35 ευρώ. Το σενάριο αυτό έχει ως στόχο τη στήριξη της αγοραστικής δύναμης των χαμηλόμισθων, χωρίς να επιβαρύνει υπέρμετρα τις επιχειρήσεις.

Το ΙΟΒΕ κινείται σε ένα εύρος 2,5% έως 3,5%, επιμένοντας ότι ο κατώτατος μισθός δεν μπορεί να λειτουργεί ως βασικός μηχανισμός γενικευμένων αυξήσεων σε όλη την κλίμακα των αμοιβών. Συνδέει ρητά οποιαδήποτε αναπροσαρμογή με τον πληθωρισμό και την εξέλιξη της παραγωγικότητας, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο στρεβλώσεων εάν οι αυξήσεις υπερβούν τις πραγματικές αντοχές της οικονομίας.

Σε παρόμοια κατεύθυνση τοποθετείται και η Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία εκτιμά ότι υπό τις παρούσες συνθήκες θα μπορούσε να δοθεί αύξηση έως 4% από την 1η Απριλίου 2026, ώστε να διατηρηθεί η αγοραστική δύναμη των χαμηλόμισθων χωρίς να πληγεί η ανταγωνιστικότητα. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει στο φαινόμενο της «διάχυσης» του κατώτατου προς τον μέσο μισθό, σημειώνοντας ότι κάθε μία ποσοστιαία μονάδα αύξησης στον κατώτατο μεταφράζεται σε περίπου 0,55 της μονάδας αύξηση στον μέσο μισθό.

Σενάριο 2 – Σημαντική αύξηση (5–5,7%)

Σε αυτό το σενάριο η αύξηση θα κυμανθεί από 50 έως 70 ευρώ, φτάνοντας τον κατώτατο μισθό στα 930–950 ευρώ μεικτά. Προτείνεται από φορείς όπως το ΚΕΠΕ και πλευρές των εργοδοτικών οργανισμών, με παράλληλα μέτρα στήριξης μικρών επιχειρήσεων. Στόχος είναι η ενίσχυση των χαμηλόμισθων και η θετική δυναμική για τις συλλογικές συμβάσεις.

Σενάριο 3 – Μακροπρόθεσμος στόχος: 1.000 ευρώ το 2027

Η ΓΣΕΕ και το ΙΝΕ προτείνουν μια πιο φιλόδοξη πορεία, με κατώτατο μισθό να προσεγγίζει τα 1.000 ευρώ μεικτά έως το 2027. Το επίπεδο αυτό αντιστοιχεί στον «κατώτατο αξιοπρεπούς διαβίωσης» και θα επιτευχθεί μέσω σταδιακής σύγκλισης μέσα από συλλογικές διαπραγματεύσεις, αντί για απότομη αύξηση σε ποσοστό.

Η συζήτηση για το τελικό ύψος της αύξησης επηρεάζεται από τρεις βασικούς παράγοντες. Πρώτον, την επίμονη ακρίβεια και την ανάγκη ενίσχυσης των χαμηλόμισθων, οι οποίοι πλήττονται περισσότερο από τις ανατιμήσεις σε τρόφιμα, ενέργεια και στέγαση. Δεύτερον, την επανενεργοποίηση των συλλογικών συμβάσεων, που εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε ευρύτερη αναπροσαρμογή των αμοιβών και θα δημιουργήσει θετική δυναμική και για τον κατώτατο μισθό. Και τρίτον, το πολιτικό και αναπτυξιακό χρονοδιάγραμμα, καθώς η κυβέρνηση επιδιώκει έως την άνοιξη του 2027 να έχει διαμορφωθεί ένας αισθητά υψηλότερος κατώτατος, ο οποίος θα προσεγγίζει τα 950 ευρώ ή και περισσότερο.

Στο ευρύτερο πλαίσιο της μισθολογικής εικόνας, τα τελευταία στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ καταγράφουν σημαντική βελτίωση. Ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα διαμορφώθηκε το 2025 στα 1.516 ευρώ, έναντι 1.478 ευρώ το 2024, ξεπερνώντας τον στόχο των 1.500 ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα. Το ποσοστό της πλήρους απασχόλησης αυξήθηκε στο 78,5%, ενώ 280.000 εργαζόμενοι μετακινήθηκαν μέσα σε έναν χρόνο σε μισθολογικά κλιμάκια άνω των 1.000 ευρώ.

Στο Δημόσιο, η αύξηση του κατώτατου θα ενσωματωθεί οριζόντια στους βασικούς μισθούς όλων των κατηγοριών προσωπικού. Οι δημόσιοι υπάλληλοι αναμένεται να δουν αύξηση περίπου 40 ευρώ μηνιαίως, ενώ για τους ένστολους οι αποδοχές θα ενισχυθούν ανάλογα με τη βαθμίδα, με υψηλότερες αυξήσεις στα ανώτερα κλιμάκια.

Η τελική απόφαση αναμένεται να ανακοινωθεί από την κυβέρνηση μέσα στις επόμενες εβδομάδες.