Η ανάρτηση του πρωθυπουργού για την ανεργία των νέων και τον κατώτατο μισθό.

Η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού θα ανακοινωθεί έως τα τέλη Μαρτίου, προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέσω των social media.

Σε βίντεο που ανάρτησε, ο πρωθυπουργός ακούει απαντήσεις νέων για την ανεργία. «Από το 39,5% που παραλάβαμε το 2019, η ανεργία των νέων έχει πέσει στο 13%. Πλέον είμαστε κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Όλα αυτά δεν τα λέω για να πανηγυρίσουμε, αλλά γιατί κάτι αλλάζει», αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.



«Ξέρω ότι η ακρίβεια και κυρίως το στεγαστικό πιέζουν τους νέους, για αυτό και συνεχίζουμε», συμπληρώνει και συνεχίζει κάνοντας αναφορά στα μέτρα της κυβέρνησης. «Ο στόχος είναι πάντα ο ίδιος: οι νέοι να ζουν καλύτερα από τις προηγούμενες γενιές», αναφέρει στην ανάρτηση ο πρωθυπουργός.

{https://www.instagram.com/p/DU3UUw-CBqA/}