«Αλλοπρόσαλλη αντιπολίτευση από κόμματα που αδυνατούν να μιλήσουν μεταξύ τους», είπε ο Μητσοτάκης.

Αυτή η χρονιά, η τελευταία πλήρης της θητείας της κυβέρνησης πριν τις εκλογές, θα καθορίσει σε ένα βαθμό την πορεία της χώρας «στα αβέβαια χρόνια» που έρχονται, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ αναφέρθηκε στον «πατριωτισμό της ευθύνης» που «διαψεύδει τις ηττοπαθείς γκρίνιες».

«Το ημερολόγιο δείχνει ότι απέχουμε περίπου 15 μήνες από τις επόμενες κάλπες. Συνεπώς, για όλους εμάς που ζούμε και αναπνέουμε με την πολιτική, η μάχη των επόμενων εκλογών έχει ήδη ξεκινήσει», είπε ο πρωθυπουργός στην εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της γραμματείας οργανωτικού της ΝΔ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε ταραγμένους τους καιρούς και πρόσθεσε πως αυτό σημαίνει ότι «αυτή η χρονιά - η τελευταία πλήρης χρονιά της θητείας μας πριν από τις επόμενες εκλογές - θα καθορίσει σε έναν βαθμό την ίδια την πορεία της πατρίδας στα αβέβαια χρόνια τα οποία έρχονται».

Το κεντρικό ερώτημα που θα κληθούν να απαντήσουν οι πολίτες στις εκλογές του 2027, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, θα είναι: «Θα παραμείνει η Ελλάδα ασφαλής, ισχυρή και σταθερή σε μια τροχιά προόδου ή θα ρισκάρει; Θα ρισκάρει τις κατακτήσεις της για να μετατραπεί σε ένα ακυβέρνητο καράβι μέσα σε αχαρτογράφητα διεθνή νερά; Θα επιλέξουμε και πάλι τον δρόμο των αποτελεσμάτων, των έργων, τον δρόμο της συνέπειας ή το γεμάτο παγίδες μονοπάτι των πειραματισμών; Αιχμάλωτοι μιας κατακερματισμένης κομματικής σκηνής που οδηγεί τελικά μόνο προς τα πίσω και μόνο προς τα κάτω;».

Η Νέα Δημοκρατία είναι «μια δύναμη βαθιά πατριωτική» τόνισε, κάνοντας αναφορά στα εξοπλιστικά, τα 12 μίλια στο Ιόνιο, τον προσδιορισμό των θαλάσσιων πάρκων και τις οι έρευνες για κοιτάσματα «στις θάλασσές μας, στις οποίες έχουμε θεμελιώσει πια στην πράξη τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, όχι στα λόγια, στην πράξη».

Επίσης, έκανε λόγο για «πατριωτισμό της ευθύνης» που «διαψεύδει τις ηττοπαθείς γκρίνιες κρατώντας πάντα ελεύθερα και γαλάζια τα ήρεμα νερά με τους γείτονές μας και δυναμώνοντας την εθνική μας φωνή, ώστε αυτή να ακούγεται ηχηρά και καθαρά σε κάθε ευκαιρία, όπως συνέβη πολύ πρόσφατα».

Μιλώντας για την αντιπολίτευση, έκανε λόγο για ένα πολιτικό σκηνικό που είναι «ανάξιο» της συγκυρίας. «Δυστυχώς, απέναντί μας έχουμε μία αλλοπρόσαλλη αντιπολίτευση από κόμματα που, ενώ αδυνατούν να μιλήσουν μεταξύ τους, δεν μπορούν να συνειδητοποιηθούν. Ξέρουν τι δεν θέλουν, όχι τι θέλουν. Ενώνονται μόνο κατά της κυβέρνησης. Πρόκειται δυστυχώς για ένα πολιτικό σκηνικό ανάξιο της συγκυρίας», δήλωσε.

«Ο χυδαίος λαϊκισμός συμπλέει με τον δογματισμό, τα ξυλόλια με τις ακοστολόγητες υποσχέσεις, τα πολλά λόγια με τις μηδενικές πράξεις. Με κοινό τόπο, τη διαβολή, το ψέμα, την καταστροφολογία και τον γκρίζο μιας μίζερης γκρίνιας. Είναι το χρώμα των δικών τους αδιεξόδων με το οποίο επιχειρούν να τυλίξουν ολόκληρη τη χώρα», πρόσθεσε.

Στην ομιλία του αναφέρθηκε στο αυξημένο κόστος ζωής, λέγοντας ότι δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. «Ποια κυβέρνηση άραγε στην Ευρώπη αναβαθμίζει τις αποδοχές ως ανάχωμα στις ανατιμήσεις; Η δικιά μας κυβέρνηση το κάνει αυτό», συμπλήρωσε.

Αφού έκανε εκτενή αναφορά στα πεπραγμένα της κυβέρνησης, τόνισε ότι η Ελλάδα «έχει πάνω απ' όλα ανάγκη από ασφάλεια. Με σταθερό χέρι στο τιμόνι, με σωστή πυξίδα για την πορεία της πατρίδας μας». Χαρακτήρισε «εθνικό πλεονέκτημα» την πολιτική σταθερότητα, κάτι που «αναζητούν πολλές άλλες» ευρωπαϊκές χώρες και είναι «άδικο εδώ να αμφισβητείται τόσο επιπόλαια και τόσο εύκολα» και συμπλήρωσε πως «καμία πολιτική δύναμη, πέραν της δικιάς μας, αυτή την πρόοδο δεν μπορεί να την εγγυηθεί».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ