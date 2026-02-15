Μια οινοποιός της Καλιφόρνια, η οποία ήταν ηγετική δύναμη στο κίνημα για το φυσικό κρασί της πολιτείας και στη συνέχεια μια από τις πρώτες που μίλησε ανοιχτά για τη σοβαρότητα της κρίσης του κλάδου, κλείνει το οινοποιείο της.

Μετά από 10 χρόνια στη Σάντα Κρουζ, το Margins Wine θα κλείσει στα τέλη Απριλίου, δήλωσε η ιδιοκτήτρια οινοποιείου Μέγκαν Μπελ. Άρχισε να σκέφτεται να κλείσει την επιχείρηση το φθινόπωρο του 2024, όταν αντιμετώπιζε σημαντικό χρέος, κυρίως σχετιζόμενο με το άνοιγμα μιας αίθουσας γευσιγνωσίας. «Ήμουν απλώς εγώ που αναρωτιόμουν: "Θέλετε να είστε υπεύθυνοι για αυτό το είδος οικονομικής πίεσης για τα επόμενα 10 χρόνια;" Γιατί αυτοί ήταν οι όροι των δανείων μας».

Όπως αναφέρει το yahoo, η Μπελ αποφάσισε ότι ίσως να ήταν σε θέση να αποπληρώσει το μεγαλύτερο μέρος του χρέους της αν σταματούσε να παράγει κρασί μετά τη συγκομιδή του 2024 - δεν ήθελε να συσσωρεύει περισσότερους λογαριασμούς για σταφύλια που αγοράστηκαν από τους καλλιεργητές - και σταματούσε να πληρώνει τον εαυτό της. Αλλά ήξερε ότι αυτές οι αποφάσεις θα σήμαιναν το τελικό τέλος του Margins.

Το κλείσιμο είναι ένα από τα πολλά που έχουν συμβεί στη βιομηχανία οίνου της Καλιφόρνια ήδη φέτος, μετά από ανακοινώσεις άλλων αναγνωρισμένων μπουτίκ παραγωγών, όπως οι Subject to Change Wine Co., Arista και Ernest. Η Margins ξεκίνησε το 2016, όταν η Bell εργαζόταν ως βοηθός οινοποιού στα Beauregard Vineyards στα βουνά Santa Cruz. Το όνομα της ετικέτας παρέπεμπε στα οριακά κλίματα και τις ποικιλίες σταφυλιών που την προσέλκυαν, όπως τα μη τυποποιημένα σταφύλια Chenin Blanc, Assyrtiko και Vermentino.

Η ετικέτα έγινε μέρος μιας εκκολαπτόμενης φυσικής σκηνής κρασιού με κέντρο τη Santa Cruz, όπου αρκετοί νέοι, φιλόδοξοι οινοποιοί που εργάζονταν σε στυλ χαμηλής παρέμβασης δημιουργούσαν αίσθηση. Τελικά, η Bell και ένας άλλος από αυτούς τους οινοποιούς, ο James Jelks της Florez Wines, ξεκίνησαν τη δική τους κοινή εγκατάσταση οινοποίησης στο Watsonville.

Παρόλο που η Margins κέρδισε ευρεία αναγνώριση, η λειτουργία της έμοιαζε με αγώνα, είπε η Bell. Περίμενε ότι η επιχείρηση θα αναπτυσσόταν σε σημείο που θα μπορούσε να προσλάβει υπαλλήλους οινοποίησης και «να είναι περισσότερο επιβλέπων», αλλά αυτό δεν φαινόταν ποτέ οικονομικά εφικτό. Καλλιεργούσε έναν αμπελώνα στα βουνά Santa Cruz μόνη της - μια σημαντική δέσμευση σωματικής και χρονικής δύναμης - αλλά μετά από μια φοβία για καρκίνο του δέρματος, ένας γιατρός αμφισβήτησε αν έπρεπε να εργάζεται τόσο πολύ σε εξωτερικούς χώρους.

Όταν η Bell αποφάσισε να ανοίξει μια αίθουσα γευσιγνωσίας το 2023 - έναν χώρο 120 τετραγωνικών ποδιών που ονόμασε Margins Wine Cubby - ήξερε ότι θα ήταν ακριβό, παίρνοντας ένα δάνειο 95.000 δολαρίων. Αλλά μια μακρά διαδικασία αδειοδότησης και το απροσδόκητο κόστος κατασκευής εκτόξευσαν το συνολικό κόστος στα 134.000 δολάρια. Αφού άνοιξε την αίθουσα γευσιγνωσίας, οι πωλήσεις δεν αυξήθηκαν αρκετά γρήγορα για να αντισταθμίσουν το χρέος.

Την άνοιξη του 2024, η Bell παρουσιάστηκε σε ένα άρθρο του Chronicle σχετικά με την κρίση που άρχιζε να βιώνει η βιομηχανία οίνου της Καλιφόρνια, αποτέλεσμα της μείωσης της παγκόσμιας κατανάλωσης αλκοόλ, της υπερπροσφοράς σταφυλιών σε ολόκληρη την πολιτεία και άλλων παραγόντων. Λίγοι οινοποιοί της Καλιφόρνια ήταν πρόθυμοι να μιλήσουν ανοιχτά για τους ατομικούς τους αγώνες μέχρι εκείνο το σημείο, αλλά η ειλικρίνεια της Bell βοήθησε να επαναπροσδιοριστεί ο τόνος της συζήτησης.

Μίλησε τότε για την επισφαλή κατάσταση της επιχείρησης της Margins, και τα πράγματα έγιναν ακόμα πιο δύσκολα μετά από αυτό, είπε.

«Πραγματικά δεν ήθελα να κηρύξω πτώχευση», είπε η Bell, καθώς αυτό θα σήμαινε ότι δεν θα αποπλήρωνε μέρος των οφειλών της, και «η ακεραιότητα είναι μία από τις κορυφαίες αξίες μου». Αντ' αυτού, αποσύρθηκε από τη μισθοδοσία της, κάτι που επέτρεψε στην επιχείρηση να αποπληρώσει περίπου 200.000 δολάρια στους πιστωτές της τον τελευταίο χρόνο. Για να συντηρήσει τον εαυτό της, βρήκε μια ημερήσια εργασία «σε έναν γεωργικό τομέα» και εγγράφηκε σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα μέσω του Ιδρύματος Γεωργικής Ηγεσίας της Καλιφόρνια.

Η Bell ήθελε να περιμένει μέχρι να «πλησιάσει στο να εξαντληθούν τα αποθέματά της» πριν ανακοινώσει το κλείσιμο, καθώς δεν ήξερε αν η ανακοίνωση θα προκαλούσε πωλήσεις ή θα τις αποθάρρυνε. Τώρα έχει λιγότερες από τρεις παλέτες κρασιού, ή μεταξύ 1.000 και 2.000 μπουκαλιών, για να πουλήσει. «Δεν θα είναι δύσκολο να το βγάλω στον κόσμο», είπε. Το Margins Cubby θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι τα τέλη Απριλίου και διοργανώνει ένα αποχαιρετιστήριο πάρτι στις 25 Απριλίου.

Η γεωργία ήταν πάντα το κύριο κίνητρο της Bell για το κρασί, είπε, και ελπίζει να παραμείνει σε αυτόν τον κόσμο, αν και δεν θέλει να ασχοληθεί ξανά με το κρασί.

Όμως, καθώς αναλογίζεται την κατάσταση της βιομηχανίας οίνου, η Bell είναι «τόσο περήφανη για τους συναδέλφους της που επιμένουν και βρίσκουν λύσεις», είπε. «Το κρασί της Καλιφόρνια θα συνεχίσει να ζει».