Οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ το συμβάν έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία.

Στιγμές πανικού εκτυλίχθηκαν σε σούπερ μάρκετ στο Μπέργκαμο της Ιταλίας, όταν ένας 47χρονος άνδρας επιχείρησε να αρπάξει ένα κοριτσάκι μόλις 18 μηνών από τα χέρια της μητέρας του.

Το περιστατικό σημειώθηκε μπροστά σε πελάτες και εργαζόμενους του καταστήματος. Ο άνδρας πλησίασε αιφνιδιαστικά την οικογένεια και άρπαξε το παιδί, με τη μητέρα να αντιδρά άμεσα και να καλεί σε βοήθεια. Στη συμπλοκή που ακολούθησε, πατέρας και παρευρισκόμενοι κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν μέχρι να φτάσουν οι αστυνομικές αρχές.

Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστη τραυματισμό στο πόδι. Ο δράστης συνελήφθη και αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα απαγωγής ανηλίκου και πρόκληση σωματικής βλάβης.

{https://x.com/vox_occidental/status/2023114248919122374}