Ασταθές το ξεκίνημα της Άτυπης Συνόδου Κορυφής της ΕΕ της Πέμπτης.

Οι ηγέτες της ΕΕ συναντήθηκαν στο κάστρο Alden Biesen, στο Μπίλζεν του Βελγίου για να συζητήσουν τρόπους για την επανεκκίνηση της οικονομίας του μπλοκ σε μία Άτυπη Σύνοδο Κορυφής.

Το σύνθημα σύμφωνα με δηλώσεις της προέδρου της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ήταν «Μία Ευρώπη, μία αγορά. Αυτό ήταν το βασικό μήνυμα της σημερινής συζήτησης και αυτή είναι η φιλοδοξία μας» είπε ανακοινώνοντας έναν οδικό χάρτη μεταρρυθμίσεων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Ο συγκεκριμένος χάρτης θα παρουσιαστεί πριν από την επόμενη σύνοδο των ηγετών της Ε.Ε. στις Βρυξέλλες, τον Μάρτιο.

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Mακρόν, ο Γερμανός Καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς και άλλοι ηγέτες, τάχθηκαν υπέρ της πρότασης για «Ευρώπη δύο ταχυτήτων», με σκοπό την προώθηση μεταρρυθμίσεων μέσω ομάδας χωρών, που θα παρακάμπτουν την απαίτηση για ομοφωνία.

Μια Ευρώπη, αλλά ποια Ευρώπη

Όπως σχολιάζει το Politico, υποτίθεται ότι θα ήταν μια απλή συνάντηση με χώρες με παρόμοιο τρόπο σκέψης. Αλλά μια αυτοσχέδια προ-συνάντηση πριν από τη σύνοδο κορυφής της ΕΕ της Πέμπτης οδήγησε σε καθυστερημένη άφιξη των ηγετών και σε ανταλλαγές κατηγοριών ότι δεν προκλήθηκαν ορισμένοι.

Στην προκαταρκτική συνάντηση συμμετείχαν 19 χώρες, ενώ η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ιρλανδία, η Σλοβενία, η Μάλτα και οι τρεις χώρες της Βαλτικής δεν έδωσαν το «παρών».

Η συνάντηση για πρωινό σε ένα ξενοδοχείο κοντά στο κάστρο Alden Biesen, όπου επρόκειτο να πραγματοποιηθούν οι πιο επίσημες συνομιλίες μεταξύ των προέδρων και των πρωθυπουργών της ΕΕ για την οικονομία του μπλοκ, διοργανώθηκε από την Ιταλία σε συνεργασία με τη Γερμανία και το Βέλγιο. Έναν συνασπισμό, που και στο παρελθόν έχει συνταχθεί για να προωθήσει αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική.

Αυτή τη φορά όμως όμως, η ομάδα αριθμούσε 19 από τους 27 ηγέτες της ΕΕ, προκαλώντας φόβους σε όσους δεν ήταν εκεί ότι η κύρια συνάντηση θα ήταν μια διευθέτηση που θα γινόταν κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με τρεις διπλωμάτες από χώρες που δεν είχαν προσκληθεί.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ διαμαρτυρήθηκε στη Ρώμη για την απόφαση, σύμφωνα με την εφημερίδα El Mundo ενώ ο Ιρλανδός πρωθυπουργός Μιχόλ Μάρτιν, αστειευόμενος είπε ότι συναντιόταν με δημοσιογράφους έξω από το κάστρο «σε μία υπέροχη απομόνωση» ενώ άλλοι έτρωγαν πρωινό, είπε «δεν μας κάλεσαν» και «δεν καταλαβαίνω την ανάγκη» μιας ιδιωτικής λέσχης να συνεδριάζει ξεχωριστά.

Ο Βέλγος πρωθυπουργός Μπαρτ Ντε Βέβερ, ωστόσο, αρνήθηκε ότι υπήρχε σχηματισμός αντίπαλης κλίκας. «Νομίζω ότι όλοι ήταν προσκεκλημένοι», δήλωσε στους δημοσιογράφους. «Δεν θέλουμε να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι υπάρχει μια μεγάλη ομάδα χωρών, που θέλει να επιβάλει την άποψή της σε άλλες χώρες, όπως η Ισπανία. Αυτή δεν είναι η πρόθεση».

Τι έλεγε το αρχικό πρόγραμμα

Πυροδοτώντας την κατάσταση, η προ-συνάντηση καθυστέρησε την άφιξη των ηγετών που παρευρέθηκαν, με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα να ξεκινά την πρώτη συνεδρία για την οικονομική ανάπτυξη πριν καν φτάσουν οι εκπρόσωποι των τριών μεγαλύτερων οικονομιών. Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν άργησαν όλοι.

Ο Κόστα «ξεκίνησε τη συζήτηση λίγο πριν τις 11 π.μ. επειδή υπάρχουν πολλά πράγματα προς συζήτηση και αυτός, καθώς και οι καλεσμένοι του, θα ήθελαν να τηρήσουν το αρχικό πρόγραμμα όσο το δυνατόν περισσότερο», δήλωσε αξιωματούχος της ΕΕ στο Politico. Στη συνέχεια, βέβαια, αποδείχθηκε ότι όσοι παραπονέθηκαν πως δεν είχαν προσκληθεί, ελάχιστα έχασαν.

«Τίποτα», είπε ένας διπλωμάτης από χώρα που ήταν παρούσα, όταν ρωτήθηκε σε τι επικεντρώθηκε η συζήτηση. Με 19 ηγέτες παρόντες, λίγοι είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν, ενώ «η Μελόνι εμφανίστηκε αργά, λίγο πριν τελειώσει, και ήταν αυτή που τους κάλεσε όλους».

Παρά τα παρατράγουδα, οι ηγέτες της ΕΕ, φαίνεται να συγκλίνουν σε μία προτεραιότητα: την υλοποίηση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων έως το τέλος του 2026. Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, κατέστησε σαφές ότι εάν η πρόοδος σταματήσει, είναι έτοιμη να εξετάσει το ενδεχόμενο ενισχυμένης συνεργασίας, να προχωρήσει με μια μικρότερη ομάδα χωρών αντί για την πλήρη των 27.

Με πληροφορίες του Politico






