Η έναρξη λειτουργίας του λατομείου Τριάδας αποτελεί μια ουσιαστική ανάσα για την Αττική, ενισχύοντας τις διαθέσιμες υποδομές νόμιμης διάθεσης αδρανών υλικών και συμβάλλοντας στη μείωση ανεξέλεγκτων αποθέσεων.

Η ΠΕΔΜΕΔΕ ECO, συνεπής στη δέσμευσή της να συμβάλλει ενεργά στη βιώσιμη διαχείριση των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) και στην προστασία του περιβάλλοντος, συμμετέχει στην έναρξη λειτουργίας του λατομείου Τριάδας στο Κορωπί Αττικής, για την αποκατάσταση του ανενεργού λατομικού χώρου.

Στον χώρο θα αξιοποιούνται αδρανή υλικά (χώματα και πέτρες), χωρίς ανάγκη επεξεργασίας, τα οποία θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον σκοπό της περιβαλλοντικής αποκατάστασης του ανενεργού λατομικού χώρου. Η διάθεση των υλικών διασφαλίζεται μέσω των συμβεβλημένων μελών της ΠΕΔΜΕΔΕ ECO, διασφαλίζοντας ένα πλήρως ελεγχόμενο και σύννομο πλαίσιο διαχείρισης ΑΕΚΚ.

Η συνολική ποσότητα υλικών αποκατάστασης ανέρχεται σε 3.350.572 m3, ενώ η διάρκεια της μορφολογικής αποκατάστασης εκτιμάται σε 10 έτη και της βλαστικής αποκατάστασης σε 3 έτη.

Η έναρξη λειτουργίας του λατομείου Τριάδας αποτελεί μια ουσιαστική ανάσα για την Αττική, ενισχύοντας τις διαθέσιμες υποδομές νόμιμης διάθεσης αδρανών υλικών και συμβάλλοντας στη μείωση ανεξέλεγκτων αποθέσεων. Παράλληλα, αναδεικνύει τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των εγκεκριμένων Συστημάτων, στο πλαίσιο ενός αποκεντρωμένου και αποτελεσματικού μοντέλου διαχείρισης ΑΕΚΚ.

Ο Βασίλης Κατερέλος, Διαχειριστής της ΠΕΔΜΕΔΕ ECO, δήλωσε σχετικά: «Η έναρξη λειτουργίας του λατομείου Τριάδας σηματοδοτεί ένα ουσιαστικό βήμα για την περιβαλλοντική αποκατάσταση ενός ανενεργού χώρου και την ενίσχυση της νόμιμης διαχείρισης των ΑΕΚΚ στην Αττική. Μέσα από τη συνεργασία με τα εγκεκριμένα Συστήματα και τους Διαχειριστές Αποβλήτων, επιβεβαιώνεται στην πράξη ότι η συλλογική προσπάθεια μπορεί να προσφέρει βιώσιμες λύσεις με πραγματικό περιβαλλοντικό όφελος.»