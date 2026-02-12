Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν προσωρινό «άνοιγμα» του καιρού τις επόμενες ώρες στην Αττική και επιστροφή στις βροχές από το απόγευμα.

Με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, ανέμους, πλημμύρες και καθιζήσεις δρόμων ξεκίνησε η επέλαση του πρώτου κύματος κακοκαιρίας η οποία θα πλήξει σχεδόν όλη τη χώρα και σήμερα Πέμπτη.

Η έντονη βροχόπτωση που εκδηλώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στην Αττική προκάλεσε σημαντικά προβλήματα σε πολλές περιοχές του λεκανοπεδίου.

Στο Πικέρμι, το ρέμα «Βάρδα» υπερχείλισε λόγω της σφοδρότητας των φαινομένων, οδηγώντας σε διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Ήμερου Πεύκου και στα δύο ρεύματα, ενώ η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε λίγο πριν από τις 02:00 τα ξημερώματα.

Παρόμοια εικόνα καταγράφηκε και στο Πολύγωνο: Μετά τη 01:00 διεκόπη η διέλευση των οχημάτων στην οδό Αγαμέμνωνος Μεταξά από το ύψος της Χατζοπούλου, καθώς και στην οδό Ασημακοπούλου από το ύψος της Μάριου Βάρβογλη, εξαιτίας καθίζησης του οδοστρώματος και συσσώρευσης φερτών υλικών που προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgcqamhhmp3d?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σημειώνεται πως το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας θα χτυπήσει από το απόγευμα, φέρνοντας ισχυρά φαινόμενα μέχρι και το πρωί της Παρασκευής σε δυτική και νότια Πελοπόννησο, νησιά του Ιονίου, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου αλλά και Θράκη.