Τα 14 τραγούδια που θα ακούσουμε απόψε στον Α' Ημιτελικό της Eurovision 2026.

Η μουσική μάχη για την ελληνική εκπροσώπηση στη Eurovision 2026 ξεκινά απόψε, καθώς ανοίγει η αυλαία του Sing for Greece 2026 με τον πρώτο ημιτελικό.

Δεκατέσσερις καλλιτέχνες ανεβαίνουν στη σκηνή διεκδικώντας μια θέση στον μεγάλο τελικό, σε μια βραδιά γεμάτη ένταση, δημιουργικότητα και τραγούδια που φιλοδοξούν να κατακτήσουν το κοινό.

Ο Α΄Ημιτελικός θα μεταδοθεί απόψε στις 21:00 ζωντανά από την ΕΡΤ, ενώ την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, την ίδια ώρα, θα πραγματοποιηθεί ο Β' Ημιτελικός.

Ο Τελικός θα διεξαχθεί την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, στις 21:00 και τις τρεις τηλεοπτικές βραδιές θα παρουσιάσουν ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά.

Οι συμμετοχές του Α’ Ημιτελικού

Με τη σειρά εμφάνισης στη σκηνή, διαγωνίζονται:

The Other Side – Alexandra Sieti Drop It – The Astrolabe Aphrodite – Desi G Ferto – Ακύλας Parea – Evangelia 2nd Chance – Παναγιώτης Τσακαλάκος Slipping Away – Niya Χάνομαι – Marseaux Άλμα – Rossana Mailan Europa – STEFI The Songwriter – Revery Chaos – Dinamiss YOU & I – STYLIANOS Χίλια Κομμάτια – Spheyaa

Πώς θα ψηφίσει το κοινό

Το κοινό παίζει καθοριστικό ρόλο στην επιλογή των φιναλίστ και φέτος η διαδικασία είναι πιο εύκολη και πιο ανοιχτή από ποτέ.

Ψηφοφορία μέσω SMS

Με SMS στο 54222 με τον κωδικό του τραγουδιού ή του καλλιτέχνη που επιλέγεις.

Από κάθε κινητό επιτρέπονται έως 10 έγκυρες ψήφοι.

Online ψηφοφορία

Για πρώτη φορά, η ψηφοφορία γίνεται και online, επιτρέποντας και στους Έλληνες του εξωτερικού να συμμετέχουν.

Μπείτε στο https://sfg.vote και ψηφίστε τον αγαπημένο σας καλλιτέχνη από Ελλάδα και εξωτερικό.

Κατά τη διάρκεια των shows, θα εμφανίζεται στην οθόνη και QR code που οδηγεί απευθείας στη σελίδα ψηφοφορίας.

Χρήσιμες πληροφορίες

Κόστος ανά SMS: 0,68€ (συμπεριλαμβάνει ΦΠΑ 24% και τέλος κινητής 10%)

SMS πέραν των 10 ανά αριθμό χρεώνονται αλλά δεν υπολογίζονται

Για τεχνική υποστήριξη: 210 947 2166 (Newsphone Hellas)