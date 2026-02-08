Την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη σκηνοθεσία του «Sing for Greece – Εθνικός Τελικός 2026» έχει αναλάβει ο σπουδαίος σκηνοθέτης και χορογράφος Φωκάς Ευαγγελινός.

Σε μερικές ημέρες, οι καλλιτέχνες που ονειρεύονται να εκπροσωπήσουν φέτος τη χώρα μας στον δημοφιλή διαγωνισμό της Eurovision θα δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό φωνητικά. Την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, στις 21:00 θα διεξαχθεί ο δεύτερος ημιτελικός.

Η ΕΡΤ έχει διοργανώσει τρεις ξεχωριστές βραδιές, γεμάτες τραγούδι, ρυθμό και εορταστική ατμόσφαιρα, με παρουσιαστές τον Γιώργο Καπουτζίδη, την Μπέττυ Μαγγίρα και την Κατερίνα Βρανά, συνθέτουν το show της ΕΡΤ «Sing for Greece – Εθνικός Τελικός 2026», από το οποίο θα αναδειχθεί το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Στους δύο ημιτελικούς θα διαγωνιστούν οι 28 υποψήφιοι ερμηνευτές, με τη σειρά που προέκυψε από την κλήρωση, διεκδικώντας την πρόκριση στον μεγάλο τελικό, που θα γίνει αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού. Στον τελικό, το νικητήριο τραγούδι θα προκύψει από την ψήφο του κοινού και των δύο κριτικών επιτροπών, μία διεθνής και μία ελληνική.

Ακούστε τα 14 τραγούδια του δεύτερου ημιτελικού

1. «Agapi», Rikki

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.youtube.com/watch?v=xSfYFcX3Nso}

2. «Back in the game», Garvin

{https://www.youtube.com/watch?v=G-VPDv5UVu8}

3. «Labyrinth», Mikay

{https://www.youtube.com/watch?v=_Dqnw0UQPWg}

4. «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μarika

{https://www.youtube.com/watch?v=QSXaGVhG_gw}

5. «Mad about it», D3lta

{https://www.youtube.com/watch?v=lngPgbZmKSw}

6. «Αστείο», Zaf

{https://www.youtube.com/watch?v=F-plWJO3ZA4}

7. «No More Drama», Κianna

{https://www.youtube.com/watch?v=mQSy4zoAKzs}

9. «Anatello», Tianora

{https://www.youtube.com/watch?v=VasV6fYQQYM}

10. «Whatcha Doin To Me», Victoria Anastasia

{https://www.youtube.com/watch?v=OtLMUs0BK8w}

11. «Set Everything On Fire», Basilica

{https://www.youtube.com/watch?v=_AU-oiiaSIo}

12. «Dark Side of the Moon», Good job Nicky

{https://www.youtube.com/watch?v=3cVe0K-5Eic}

13. «Bulletproof», Koza Mostra

{https://www.youtube.com/watch?v=VkhYV6UUjL4}

14. «Sabotage!», leroybroughtflowers

{https://www.youtube.com/watch?v=92wfGvJ0xic}

Ο μεγάλος ελληνικός τελικός για την ανάδειξη του εκπροσώπου της Ελλάδας θα γίνει την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026, στις 21:00.