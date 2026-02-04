Ακούσαμε τα «Εφήμερα», το νέο άλμπουμ του Σωκράτη Μάλαμα.

Εκεί που λες ότι τα έχεις ακούσει όλα από τον Σωκράτη Μάλαμα, εκείνος συγκεντρώνει μια ωραία παρέα με νέους και... λιγότερο νέους και έτσι ήσυχα και ήρεμα σου πετάει στο κεφάλι τα «Εφήμερα».



Tο νέο άλμπουμ του Σωκράτη Μάλαμα περιλαμβάνει εννέα τραγούδια και είναι σίγουρο ότι ανάμεσά τους θα βρεις το δικό σου αγαπημένο. Είτε αυτό είναι το «Όταν λείπεις» που έχει κάτι από blues και Άγρια Δύση, είτε είναι το «Εκατό Μέρες Βρέχει» που κουβαλάει τη ροκ τρέλα της Τζώρτζιας Κεφαλά, ή τα πιο νοσταλγικά και ευαίσθητα «Ένα Παιδί» και «Παράσημο».

{https://youtu.be/RLfdUNpZpHo?si=rXaRGNuYs-Bdyjm4}



Τα «Εφήμερα» είναι μια αφήγηση ιστοριών που θέλουν να τα ακούσεις αλά παλαιά και άρα ουσιαστικά. Να ακούσεις τις στορίες που περνούν μέσα από γνώριμα μονοπάτια συναισθημάτων, άλλοτε με μελαγχολικό και άλλοτε με ζωητό βηματισμό. άλλωστε αυτό κάνει πάντα ο Μάλαμας τραγουδά τις εμπειρίες μας.

{https://youtu.be/0QfKjATTUqk?si=a9CMd8TizTAQSLbZ}



Τη μουσική υπογράφει ο ίδιος ο τραγουδοποιός -εκτός από το «Άστρο» του Κωνσταντίνου Βήτα- ενώ στους στίχους συναντάμε τον Οδυσσέα Ιωάννου, την Κλέλια Ρένεση, κ.ά.

Στα φωνητικά τον συντροφεύουν οι Πέτρος και Γιάννης Μάλαμας, Τζώρτζια Κεφαλά, Δημήτρης Μπάκουλης.Τις εξαιρετικές ενορχηστρώσεις υπογράφει ο Γιάννης Δίσκος.

{https://youtu.be/wa0r_BQ4s8Y?si=xJttfmNhQ-cuTRPr}



Και ο Μάλαμας πάντα εκεί, στη μέση της σκηνής, με μια κιθάρα, τη βαθιά φωνή του και ένα μικρόφωνο. συνεπής, σοβαρός και μετρημένος, για ακόμα μια φορά να ημερεύει την καρδιά μας.

Τα τραγούδια θα τα ακούσετε και live κάθε Δευτέρα στον Σταυρό του Νότου.

Διαθέσιμο στο Spotify, στο Apple Music, στο Deezer και στο YouTube

{https://youtu.be/dr5aj-24kmE?si=iqySeJGrDooT7xqf}

Track List

Το Παράσημο

Στίχοι: Φωτεινή Λαμπρίδη | Μουσική: Σωκράτης Μάλαμας Τραγούδι: Σωκράτης Μάλαμας Ένα παιδί

Στίχοι: Οδυσσέας Ιωάννου | Μουσική: Σωκράτης Μάλαμας | Τραγούδι Σωκράτης Μάλαμας & Δημήτρης Μπάκουλης Όταν λείπεις

Στίχοι: Κλέλια Ρένεση | Μουσική: Σωκράτης Μάλαμας | Τραγούδι: Σωκράτης Μάλαμας Απ΄ το ποτάμι ως τη θάλασσα

Στίχοι: Γιώργος Αθανασόπουλος | Μουσική: Σωκράτης Μάλαμας | Τραγούδι: Πέτρος Μάλαμας Άστρο

Στίχοι & Μουσική: Κωνσταντίνος Βήτα | Τραγούδι: Σωκράτης Μάλαμας | Φωνητικά: Δημήτρης Μπάκουλης Γύρνα Πίσω

Στίχοι & Μουσική: Σωκράτης Μάλαμας | Τραγούδι Σωκράτης Μάλαμας | Φωνητικά: Τζώρτζια Κεφαλά, Γιάννης Μάλαμας Εκατό μέρες βρέχει

Στίχοι: Κλέλια Ρένεση | Μουσική: Σωκράτης Μάλαμας | Τραγούδι: Σωκράτης Μάλαμας, Τζώρτζια Κεφαλά | Φωνητικά: Γιάννης Μάλαμας Ήσουν η βασίλισσά μου

Στίχοι: Σωκράτης Ανδρέα Παναγιωτάτος | Μουσική: Σωκράτης Μάλαμας

Τραγούδι: Σωκράτης Μάλαμας |Φωνητικά: Δημήτρης Μπάκουλης Είναι παντού

Στίχοι: Οδυσσέας Ιωάννου | Μουσική: Σωκράτης Μάλαμας | Τραγούδι: Σωκράτης Μάλαμας | Φωνητικά: Δημήτρης Μπάκουλης

Συντελεστές

Ενορχήστρωση: Γιάννης Δίσκος σε συνεργασία με τον Σωκράτη Μάλαμα και των μουσικών που συμμετείχαν

Παραγωγή: Σωκράτης Μάλαμας

Επιμέλεια Παραγωγής: Γιάννης Παξεβάνης

Εκτέλεση Παραγωγής και Management: Artys // Novel Vox

Ηχογράφηση: Γιάννης Παξεβάνης // Subway Recording Studios

Μίξη & Mastering: Γιάννης Παξεβάνης

Artwork: Φίλιππος Κοκκαλιάρης