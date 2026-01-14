Απο Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου και κάθε Δευτέρα.

Ο Σωκράτης Μάλαμας επιστρέφει τις Δευτέρες στην Κεντρική Σκηνή του Σταυρού του Νότου.

Μαζί του στο τραγούδι θα βρίσκεται η Ιουλία Καραπατάκη και ο Γιάννης Μάλαμας.

Θα παίξουν οι μουσικοί: Γιάννης Παπατριανταφύλλου στο κοντραμπάσο, Κυριάκος Ταπάκης στο λαούτο και στο μπουζούκι, Κλέων Αντωνίου στην ηλεκτρική κιθάρα, Καλογιάννης Βεράνης στο βιολί, την τρομπέτα και το τραγούδι, Νίκος Μαγνήσαλης στα τύμπανα και Στέλιος Φραγκούς στα πλήκτρα.

Επίσης οι:

Τίτος Καργιωτάκης & Παναγιώτης Ηλιόπουλος: Ηχοληψία

Δημήτρης Κατέβας: Υπεύθυνος Σκηνής

Μανώλης Μπράτσης: Φωτισμοί

Πληροφορίες

Σταυρός του Νότου – Κεντρική Σκηνή

Είσοδος 17 ευρώ

Απαγορεύεται η είσοδος και παραμονή ανηλίκων κάτω των 18 , ανεξαρτήτως αν συνοδεύονται από γονέα ή κηδεμόνα, σύμφωνα με το νόμο 5216/2025

* Προπώληση εισιτηρίων εδώ

** Πώληση εισιτηρίων θέασης την ίδια μέρα στο ταμείο του καταστήματος .

*** Για κράτηση θέσης καθημένου σε τραπέζι επικοινωνείτε στο τηλ 210 9226975