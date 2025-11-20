Αν μας ρωτάς, διαφωνούμε με την άποψη της εξαιρετικής ερμηνεύτριας Νεφέλης Φασούλη. Διάβασε τη συνέντευξη της Νεφέλης στο Dnews, λίγο πριν τη συναντήσεις στον Σταυρό του Νότου.

Η Νεφέλη Φασούλη είναι από τις πιο σπουδαίες φωνές ερμηνευτριών της νεότερης γενιάς, ωστόσο η ίδια θέλει να κρατάει «χαμηλά την μπάλα», και πάνω από όλα να αφήσει πίσω της μουσική και τραγούδια της εποχής της.



Το καλοκαίρι ήταν στη συντροφιά της Ταράτσας του Φοίβου Δεληβοριά, ενώ τα Σάββατα 22 και 29 Νοεμβρίου σε προσκαλεί σε μια μυστική συνάντηση στο Club του Σταυρού του Νότου, όπου θα ζήσεις «κάτι απρόσμενο και απερίγραπτο, θα χορέψεις πολύ, θα συγκινηθείς πολύ, μετά θα γελάσεις, και σίγουρα θα ακούσεις ωραίο ήχο, ωραία μουσική»

Και ξέρεις και κάτι; Όπως λέει η Νεφέλη Φασούλη στο Dnews και το επιβεβαιώνουμε, στα live της «μαζεύονται τα πιο ωραία πρόσωπα, πρόσωπα δικά μου, οπότε αν δεν έρθεις για μένα έλα για τους άλλους».

Νιώθει η Νεφέλη Φασούλη πιο «Wyrd» από ποτέ;

Ξέρεις το wyrd δεν σημαίνει μόνο παράξενος, η παλιά σημασία της λέξης είναι το πεπρωμένο, το ριζικό, αυτή η ανώτερη δύναμη. Και από αυτό το υπερφυσικό στοιχείο, το εξωγενές, απέκτησε μετά την έννοια του «περίεργου». Εγώ πάντα ένιωθα ότι υπάρχει μια «ενέργεια» που με σπρώχνει συνεχώς να κάνω κι άλλη μουσική, να πειραματιστώ με τα είδη, να ξαφνιάσω, να κάνουμε μουσική που δεν την έχουμε ξανακούσει. Πάντα ήμουν wyrd, αλλά τώρα το λέω και με περηφάνεια γιατί αποφάσισα ότι αυτή θα είναι η μοίρα μου.

Τι ανακάλυψες για τον εαυτό σου με το τελευταίο σου ΕΡ, «Wyrd»;

Ανακάλυψα ότι μου αρέσουν τα στρας, μου αρέσουν τα 70s, τα λαϊκά τραγούδια όλων των χωρών,ο χορός αλλά και η ατμόσφαιρα, και ότι έχω μια μπαντάρα που θα ήθελα να βγάλω κι άλλα πράγματα μαζί τους. Μην σου πω ότι θα το συνεχίσω κιόλας, γιατί τα τέσσερα κομμάτια ήταν λίγο σφηνάκι, θέλει και τη συνέχεια του.

{https://youtu.be/N0TbhN9z6n8?si=evMI13GNS9CJu_t7}

Έχεις συμμετοχές σε αρκετές συναυλίες, στο πλευρό σημαντικών καλλιτεχνών. Αναφέρω -ενδεικτικά- τα πολύ πρόσφατα: σε συναντήσαμε στη μεγάλη συναυλία για τον Στέλιο Καζαντζίδη, το καλοκαίρι ήσουν με τον Φοίβο Δεληβοριά στην περιβόητη Ταράτσα του, θα είσαι πλάι στον Νίκο Πορτοκάλογλου στο Παλλάς... Σίγουρα, sky is the limit, αλλά νιώθεις να έχεις αγγίξει τους στόχους σου, τα όνειρά σου, αισθάνεσαι ότι ζεις ένα όνειρο;

Και που είσαι ακόμα! Τώρα που κάνουμε τη συνέντευξη είμαι στο Μόναχο στα καμαρίνια, έτοιμη να βγω σε συναυλία - αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη, πολύ έξω από τα νερά μου!



Οι στόχοι μου έχουν πάψει να είναι να είμαι σπουδαία τραγουδίστρια, γιατί κατά την άποψη μου δεν θα γίνω ποτέ - και δεν το θέλω. Θέλω να αφήσω πίσω μου μουσική, καινούργια λόγια, τραγούδια της εποχής που ζω και με βασανίζει. Όλες οι συμμετοχές είναι σπουδαίες, και με τιμούν πάντα για αυτό και θα πηγαίνω, είναι όντως όνειρο να σε καλούν τα είδωλα σου. Αλλά έχουμε ακόμα καιρό, κρατάω χαμηλά την μπάλα για να σου πω το έζησα όλο!

{https://youtu.be/ZB7PIHqUeUU?si=KmvT_DgbEP8dLLQ_}

Γιατί να έρθει κάποιος σε συναυλία της Νεφέλης;

Γιατί νομίζω θα περάσει πολύ ωραία - ολοκληρωμένα - θα ζήσει κάτι απρόσμενο και απερίγραπτο, θα χορέψει πολύ, θα συγκινηθεί πολύ, μετά θα γελάσει, και σίγουρα θα ακούσει ωραίο ήχο, ωραία μουσική. είναι όλο πολύ φροντισμένο από μένα και τους συνεργάτες μου.



Αν θέλεις να μοιραστείς και να προβληματιστείς ή και να γλεντήσεις μόνο, θα βρεις τον εαυτό σου σίγουρα κάπου στο πρόγραμμα μας. Και να σου πω και κάτι; Νομίζω μαζεύονται τα πιο ωραία πρόσωπα, πρόσωπα δικά μου, οπότε αν δεν έρθεις για μένα έλα για τους άλλους.

{https://youtu.be/hst4B9DNkpU?si=VjaGm5GbGS85up2-}

Τι θα ζήσουμε στη μυστική συνάντηση μαζί σου, στον Σταυρό του Νότου, τα δύο τελευταία Σάββατα του Νοεμβρίου, τι ατμόσφαιρα μάς ετοιμάζεις;





Τα γνωστά άγνωστα «Ο Κόσμος Σου», «Ο Κήπος» και «Wyrd», τις σταθερές μου αξίες, τα τραγούδια που θα ήθελα να τους μοιάσω, τραγούδια λαϊκά revisited με την μπάντα, καλεσμένοι έκπληξη και θα σφηνώσω και κανένα καινούργιο μου για να δοκιμάσω μέχρι που μπορώ να πάω!

{https://youtu.be/Zeeom_L180I?si=-VC9IxLj44yhiG0W}

Τι ακολουθεί μετά τον Σταυρό;



Μετά τον Σταυρό και τις γιορτές θα ακολουθήσει διάλειμμα, παύση για να βγάλω καινούργια τραγούδια ή να τα γράψω ή να τα βρω, αλλά μόνο με καινούργιο υλικό θα νιώθω πλήρης!

{https://youtu.be/cgL9NlEWWI0?si=P05sNHrbB_6uFgTj}

Ποιο είναι το επόμενο όνειρο που θέλεις να εκπληρώσεις;

Το επόμενο μου όνειρο είναι να πάω το πρότζεκτ στο εξωτερικό, κάθε χρόνο λέω ότι θα το προσπαθήσω αλλά έχω περάσει φανταστικά στην Ελλάδα μέχρι τώρα. Θέλω όμως να γίνω πιο εξωστρεφής - για να δούμε, θα βρω τον τρόπο;

{https://youtu.be/UDs7mQZeSkc?si=EyKGHhqDiis7i5lz}

Πληροφορίες

Σταυρός Του Νότου Club

Σάββατα 22 & 29 Νοεμβρίου

Ώρα Έναρξης: 22:00

Εισιτήρια: more.com

Συντελεστές:

Νεφέλη Φασούλη - τραγούδι

Κατερίνα Λιάκη - πλήκτρα

Γιώργος Κωνσταντίνου - μπάσο

Παναγιώτης Κωστόπουλος - τύμπανα

Γιάννης Πατάκας - κιθάρα

Νίκος Παπαϊωάννου - τσέλο, σάζι

Βασίλης Αλεξόπουλος - ηχοληψία