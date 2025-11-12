Ο Γιάννης Διονυσίου δεν προσπαθεί και πάρα πολύ να αποφύγει τις λακούβες και εξηγεί τον λόγο στο Dnews.

Ο Γιάννης Διονυσίου, ένας από τους πιο σημαντικούς ερμηνευτές του ελληνικού τραγουδιού, ξεχωρίζει για το σπάνιο ταλέντο του.



Αυθεντικός και συνεπής έχει επιλέξει τον δύσκολο αλλά αληθινό δρόμο. να εστιάζει στην ουσία και όχι στο περιτύλιγμα. Να χτίζει μια σχέση με τον κόσμο που βασίζεται στα τραγούδια και στην αλήθεια της σκηνής, όχι σε μια κατασκευασμένη εικόνα.



Απαριθμεί ήδη πολλές και σημαντικές συνεργασίες με καταξιωμένους καλλιτέχνες και ο ίδιος «κατακτά» τη σκηνή και σέβεται το κοινό του, χαρίζοντάς του μοναδικές μουσικές παραστάσεις.



Μαζί με τον Γιάννη Παπαγεωργίου μάς παρουσιάζουν και ζωντανά στον Σταυρό του Νότου Plus τα νέα τραγούδια από το άλμπουμ «Λακούβα» που μόλις κυκλοφόρησε από τη Melodica Art Productions. «Είναι μια συλλογή νέων λαϊκών τραγουδιών, με τη ματιά του Γιάννη, που μιλούν για όσα ζούμε, για τις σκέψεις μας, για τον έρωτα, για τις δυσκολίες», λέει ο Γιάννης Διονυσίου στο Dnews για το νέο του άλμπουμ.



{https://youtu.be/97XKjlHyP0k?si=fKtZ2gymTMmHFdvN}

To δεύτερο προσωπικό σας άλμπουμ έχει τίτλο «Λακούβα». Δώστε μας το στίγμα της νέας σας δουλειάς με τον Γιάννη Παπαγεωργίου. Τι αποτυπώνει αυτό το άλμπουμ;

Ο τίτλος μπορεί να ακούγεται περίεργα, αλλά για μένα η λακούβα δεν είναι απαραίτητα κάτι κακό, δεν είναι μόνο η παγίδα. Είναι κι εκείνο το σημείο που μαζεύεται το νερό, που μαζεύονται τα πράγματα. Έτσι νιώθω ότι αποτυπώνει τραγούδια που έχουν «κατασταλάξει» μέσα μας. Είναι μια συλλογή νέων λαϊκών τραγουδιών, με τη ματιά του Γιάννη, που μιλούν για όσα ζούμε, για τις σκέψεις μας, για τον έρωτα, για τις δυσκολίες. Είναι ο ήχος μας σήμερα.

Η συνεργασία σας με τον Γιάννη Παπαγεωργίου συνεχίζεται και επί σκηνής, για τρία Σάββατα του Νοεμβρίου, στον οικείο χώρο του Σταυρού του Νότου Plus. Τι θα ακούσουν όσοι θέλουν να έρθουν να σας δουν και live;

Στον Σταυρό του Νότου Plus, που είναι ένας χώρος πραγματικά οικείος για μας, θα παρουσιάσουμε ακριβώς αυτό. Τη «Λακούβα». Θέλουμε ο κόσμος να ακούσει τα καινούρια τραγούδια ζωντανά και δούμε πώς αυτά θα λειτουργήσουν πάνω στη σκηνή και μέσα σε ένα ζωντανό πρόγραμμα.



Φυσικά, ένα κομμάτι του προγράμματος θα είναι αφιερωμένο και σε τραγούδια από την ξεχωριστή προσωπική μας μουσική πορεία που ο κόσμος τα έχει ήδη αγαπήσει. Δεν θα λείψουν και τραγούδια που αγαπούμε – μεγάλα λαϊκά τραγούδια του παρελθόντος, ίσως και κάποια παραδοσιακά, που πάντα βρίσκουν τον δρόμο τους στο πρόγραμμα. Θα είναι μια γιορτή για τον νέο δίσκο, παρέα με τον Γιάννη Παπαγεωργίου και εξαιρετικούς μουσικούς.

Επιτρέψτε μου αν θέλετε να χρησιμοποιήσω αλληγορικά τους τίτλους των δύο άλμπουμ σας, για να ρωτήσω, αν η «Πρώτη Βόλτα» του Γιάννη Διονυσίου είχε λακούβες.

Εννοείται πως είχε. Δεν υπάρχει «πρώτη βόλτα» χωρίς λακούβες. Αν ο δρόμος είναι εντελώς ίσιος και καθαρός από την πρώτη στιγμή, κάτι δεν πάει καλά, μάλλον δεν είναι αληθινή βόλτα.



Αυτές οι «λακούβες» –οι δυσκολίες, τα εμπόδια, οι δεύτερες σκέψεις, ίσως και τα λάθη– είναι απαραίτητες. Είναι αυτές που σε κάνουν να σκεφτείς, να διορθώσεις την πορεία σου, να μάθεις. Η «Πρώτη Βόλτα» ήταν ένα ξεκίνημα με μεγάλο ενθουσιασμό, και ευχαριστώ πολύ τον Κώστα Φασουλά για την ευκαιρία και ώθηση που μου έδωσε, αλλά και όλους τους συνθέτες των τραγουδιών, καθώς και το Ogdoo Music Group για τη συνεργασία. Κάθε λακούβα που συναντήσαμε, μας έκανε πιο δυνατούς για τη συνέχεια.

{https://youtu.be/yGr-IkYQJZ8?si=yiLBDoMmzLAvkQ8Z}

Πώς αποφεύγετε τις «λακούβες» που συναντάτε στην καλλιτεχνική σας διαδρομή και που φαντάζομαι ότι υπάρχουν όπως και στην διαδρομή του κάθε ανθρώπου.

Η αλήθεια είναι ότι δεν προσπαθώ και πάρα πολύ να τις αποφύγω. Περισσότερο προσπαθώ να έχω τα μάτια μου ανοιχτά για να τις βλέπω. Και αν είναι να πέσω μέσα, να ξέρω τουλάχιστον γιατί έπεσα και πώς θα βγω.



Ο τρόπος μου είναι η αυθεντικότητα και η συνέπεια. Προσπαθώ να κάνω επιλογές που με εκφράζουν πραγματικά. Να συνεργάζομαι με ανθρώπους που εκτιμώ καλλιτεχνικά και ανθρώπινα, όπως ο Γιάννης. Η πυξίδα μου είναι η αγάπη μου γι' αυτό που κάνω. Όταν κάνεις κάτι με αλήθεια και μεράκι, ακόμα κι αν πέσεις σε λακούβα, δεν θα «λασπωθείς» με έναν τρόπο που να σε αλλοιώσει. Θα σηκωθείς, θα καθαριστείς και θα συνεχίσεις.

Ζούμε σε μια εποχή ταχύτητας, εντυπώσεων, επιβεβαίωσης, εικόνας, μεγαλείου, αποθέωσης, λαμπερού περιτυλίγματος. Πώς τοποθετείται ο Γιάννης Διονυσίου μέσα σε αυτή την εποχή;

Ζούμε σε μια εποχή που τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα, το ξέρω. Όλα είναι εικόνα, όλα πρέπει να γίνουν «τώρα» και να φανούν «πολλά».



Εγώ προσπαθώ να στέκομαι λίγο στο πλάι όλου αυτού. Δεν το σνομπάρω, είναι η εποχή μας και χρησιμοποιώ τα εργαλεία της. Αλλά ο πυρήνας μου είναι αλλού. Το τραγούδι, η μουσική και τέχνη γενικότερα, θέλουν τον χρόνο τους. Θέλει να το αφομοιώσεις, να το νιώσεις, να το τραγουδήσεις με ουσία. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό βιαστικά.



Προσπαθώ, λοιπόν, να κινούμαι στους δικούς μου ρυθμούς. Να εστιάζω στην ουσία και όχι στο περιτύλιγμα. Να χτίζω μια σχέση με τον κόσμο που βασίζεται στα τραγούδια και στην αλήθεια της σκηνής, όχι σε μια κατασκευασμένη εικόνα. Είναι δύσκολο, αλλά είναι ο μόνος δρόμος που ξέρω και θεωρώ αληθινό.

Σε ποια εποχή του ελληνικού πενταγράμμου θα θέλατε να ζείτε και να υπηρετείτε την τέχνη σας;

Είναι πολύ γοητευτική η σκέψη να ζούσα στις μεγάλες δεκαετίες του λαϊκού τραγουδιού. Στα '50, στα '60, στα '70. Να βλέπω από κοντά τον Τσιτσάνη, τον Καλδάρα, τον Καζαντζίδη, τον Μπιθικώτση... να είμαι μέρος αυτής της δημιουργικής έκρηξης.



Όμως, για να είμαι ειλικρινής, νιώθω καλά στην εποχή που είμαι, όσο δύσκολα κι αν είναι τα πράγματα. Έχοντας τη γνώση του παρελθόντος και την εμπειρία του παρόντος, παίρνουμε το παλιό, αυτή την τεράστια κληρονομιά, και να της δίνουμε πνοή στο σήμερα.

Παλαιότερα, στο χώρο της μουσικής, του θεάτρου, των εικαστικών, της διανόησης υπήρχαν «ιερά τοτέμ». Σήμερα γιατί δεν υπάρχουν; Ή μήπως θα αντιληφθούμε αργότερα (ίσως και αργά) ότι υπήρξαν;

Πιστεύω ότι ισχύουν και τα δύο. Πρώτον, η εποχή μας, λόγω της ταχύτητας και του καταιγισμού πληροφορίας που λέγαμε, δυσκολεύεται να «χτίσει» τοτέμ. Όλα καταναλώνονται γρήγορα και τίποτα δεν προλαβαίνει να πάρει μυθικές διαστάσεις.



Όμως, πιστεύω ακράδαντα ότι υπάρχουν σπουδαίοι άνθρωποι και σήμερα. Απλά, όπως είπατε, είμαστε πολύ κοντά για να τους δούμε. Χρειάζεται η απόσταση του χρόνου για να φανεί το πραγματικό μέγεθος κάποιου. Η ιστορία θα το κρίνει αυτό. Εμείς, τώρα, απλά μπορεί και να ζούμε δίπλα τους.



{https://youtu.be/PjB9aMXp2l8?si=689DyXqs1Vz_O0wJ}

Ως καθηγητής δημοτικού τραγουδιού στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, δεν θέλω να ρωτήσω για τους φοιτητές σας, αλλά για το ποια είναι τα «μαθήματα» που παίρνετε εσείς από αυτή τη διαδικασία.

Μαθαίνω πολύ περισσότερα εγώ από εκείνους, παρά εκείνοι από μένα. Το βασικό «μάθημα» που παίρνω είναι η φρεσκάδα. Βλέπω νέα παιδιά να προσεγγίζουν το δημοτικό τραγούδι, που είναι η πηγή όλων, με μια καθαρή ματιά. Με αναγκάζουν να ξαναδώ τα πράγματα από την αρχή, να αναλύσω ξανά γιατί τραγουδάμε έτσι έναν σκοπό, τι σημαίνει αυτό το στολίδι.



Μου δίνουν τεράστια ενέργεια και, κυρίως, ελπίδα. Όταν βλέπω νέα παιδιά 18 – 20 χρονών να ασχολούνται με τέτοιο πάθος με την παράδοση, ξέρω ότι αυτή η μουσική δεν θα σβήσει ποτέ. Με κρατούν «ζωντανό» και με γειώνουν.

Κύριε Διονυσίου τι σας απελευθερώνει;

Το ίδιο το τραγούδι. Η στιγμή που είμαι στη σκηνή. Όταν κλείνω τα μάτια, ακούω τη μουσική και αφήνω τη φωνή μου να πει την ιστορία. Εκείνη τη στιγμή, δεν υπάρχει άγχος, δεν υπάρχει σκέψη, δεν υπάρχει «πρέπει». Υπάρχει μόνο η σύνδεση με τους μουσικούς, το τραγούδι και τον κόσμο.

Πότε θα έχουμε στα χέρια μας το νέο σας άλμπουμ και τι ακολουθεί μετά τον Σταυρό του Νότου;

Το άλμπουμ, η «Λακούβα», μόλις κυκλοφόρησε ψηφιακά σε όλες τις πλατφόρμες ενώ πολύ σύντομα θα το έχουμε στα χέρια μας και σε μορφή βινυλίου από την Melodica Art Productions. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Αμέσως μετά τις εμφανίσεις μας στον Σταυρό του Νότου τον Νοέμβριο, αυτό που θέλουμε είναι να ταξιδέψουμε. Να πάμε τα καινούρια μας τραγούδια σε όσες περισσότερες πόλεις μπορούμε, στην Ελλάδα και την Κύπρο, να τα μοιραστούμε με τον κόσμο ζωντανά. Αυτό είναι το πλάνο.





{https://youtu.be/zxoFLahBeTM?si=UL3wjRMj6ZYkmtqI}

Πληροφορίες

O Γιάννης Διονυσίου και o Γιάννης Παπαγεωργίου μαζί επί σκηνής τα Σάββατα του Νοεμβρίου, 8, 15 και 22/11, στον Σταυρό του Νότου Plus



Εισιτήρια: more.com

Ώρα Έναρξης: 22:00

Επί σκηνής (αλφαβητικά):

Γιάννης Διονυσίου – βιολί

Γιάννης Παπαγεωργίου – ακουστική και ηλεκτρική κιθάρα

Λάμπρος Παπανικολάου – κοντραμπάσο

Νίκος Σαμαράς – μπουζούκι, νυκτά, τρομπέτα

Δημήτρης Σίντος – πιάνο, πλήκτρα

Θανάσης Τσακιράκης – τύμπανα

Ηχοληψία: Γιάννης Ταβουλάρης